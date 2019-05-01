Певица Лолита Милявская всегда славилась свободными взглядами на вещи. Однако на этот раз девиз артистки делаю как хочу не сработает, считает ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.

Певица Лолита Милявская всегда славилась свободными взглядами на вещи. Однако на этот раз девиз артистки "делаю как хочу" не сработает, считает ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева.Стилист убеждена, что последний образ Лолиты неудачный, что называется, со всех сторон. "Стразы на платье создают эффект 3D и совсем не на тех местах где нужно, а именно на животе. Активный неудачный макияж глаз подчеркивает возрастные несовершенства века. Вкупе с ярко накрашенными губами это смотрится, мягко говоря, в невыгодным свете", – поведала Николаева.Кроме того, эксперта не устроили нарощенные белые пряди на черных волосах Милявской. "Это было актуально лет 5 назад. В целом образ Милявской напоминает мне главную героиню фильма "Эльвира: Повелительница тьмы", – резюмировала она.Ранее Лолита Милявская дала откровенное интервью. Эпатажная исполнительница рассказала об отношениях с молодым мужем.Дмитрий Иванов поставил условие Лолите Милявской – больше отдыхать, меньше выступать. Артистка не пошла против воли благоверного. "Майские праздники решила отдыхать. Муж меня убьет, если буду работать и в эти дни. Он мне уже действительно поставил ультиматум, чтобы я меньше работала", – рассказала Лолита Милявская.