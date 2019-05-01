Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, временно отстраненный от проведения боев, вернется в октагон 7 сентября 2019 года. В этот день он встретится с американцем Дастином Порье, завоевавшим право помериться силами с лучшим бойцом ММА в своей весовой категории.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, временно отстраненный от проведения боев, вернется в октагон 7 сентября 2019 года. В этот день он встретится с американцем Дастином Порье, завоевавшим право помериться силами с лучшим бойцом ММА в данной весовой категории."Соперник определился – Дастин Порье, бой назначен на 7 сентября, Объединенные Арабские Эмираты. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу", – приводит слова отца Хабиба Нурмагомедова Sportbox.ru.Напомним, что Нурмагомедов отбывает девятимесячную дисквалификацию за потасовку после чемпионского поединка с ирландцем Конором Макгрегором. Она истекает 6 сентября.