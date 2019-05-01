О скандале вокруг победы наследницы певицы Микеллы Абрамовой высказался психолог-эксперт Илья Саглиани. Специалист не понимает, зачем звездная семья позволила девочке участвовать в шоу Голос. Дети.

скандале вокруг победы наследницы певицы Микеллы Абрамовой высказался психолог-экспертИлья Саглиани. Специалист не понимает, зачем звездная семья позволила девочкеучаствовать в шоу "Голос. Дети".По мнению собеседника "Дни.ру", у ребенка могут возникнутьпсихологические проблемы из-за громкого скандала. "Дочь Алсу может подумать,что родители в нее не верили и именно поэтому привели на конкурс, хотя с ееталантом они могли бы ее продюссировать", – отметил психолог.Илья Саглиани уверен, что Алсу и ее супруг моглипредвидеть, чем обернется участие их дочери в шоу "Голос. Дети". "Мне непонятно,зачем ребенка приводить на конкурс, зная заранее, что будет критика", – заявилэксперт."Это, в первую очередь, может подорвать детскуюпсихику, особенно, когда огромное количество матерей объединились и обвинили вподставе победу дочки Алсу", – добавил психолог. Он подчеркнул, что сейчасважно, чтобы именно сама Алсу поддержала ребенка, дабы избежать последствий травли.В заключение Илья Саглиани жестко приложил словомпевицу Алсу. "Я считаю, что поход на – это показуха для масс,у Микеллы Абрамовой и без первого места было бы светлое будущее с такимиродителями", – резюмировал психолог.Напомним, завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победиладочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Первый канал с помощьюспециалистов международной компании проводит расследование по итогамголосования.