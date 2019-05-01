О
скандале вокруг победы наследницы певицы Микеллы Абрамовой высказался психолог-эксперт
Илья Саглиани. Специалист не понимает, зачем звездная семья позволила девочке
участвовать в шоу Голос. Дети.
О
скандале вокруг победы наследницы певицы Микеллы Абрамовой высказался психолог-эксперт
Илья Саглиани. Специалист не понимает, зачем звездная семья позволила девочке
участвовать в шоу "Голос. Дети".
По мнению собеседника "Дни.ру", у ребенка могут возникнуть
психологические проблемы из-за громкого скандала. "Дочь Алсу может подумать,
что родители в нее не верили и именно поэтому привели на конкурс, хотя с ее
талантом они могли бы ее продюссировать", – отметил психолог.
Илья Саглиани уверен, что Алсу и ее супруг могли
предвидеть, чем обернется участие их дочери в шоу "Голос. Дети". "Мне непонятно,
зачем ребенка приводить на конкурс, зная заранее, что будет критика", – заявил
эксперт.
"Это, в первую очередь, может подорвать детскую
психику, особенно, когда огромное количество матерей объединились и обвинили в
подставе победу дочки Алсу", – добавил психолог. Он подчеркнул, что сейчас
важно, чтобы именно сама Алсу поддержала ребенка, дабы избежать последствий травли.
В заключение Илья Саглиани жестко приложил словом
певицу Алсу. "Я считаю, что поход на – это показуха для масс,
у Микеллы Абрамовой и без первого места было бы светлое будущее с такими
родителями", – резюмировал психолог.
Напомним, завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила
дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Первый канал с помощью
специалистов международной компании проводит расследование по итогам
голосования.