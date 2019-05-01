В Москве отменены несколько спектаклей с участием известного актера Виктора Сухорукова. Таким образом, поклонники лишились возможности увидеть своего кумира на сцене.

В Москве отменены несколько спектаклей с участием известного актера Виктора Сухорукова. Таким образом, поклонники лишились возможности увидеть своего кумира на сцене.Тревожные известия появились в Instgaram Театра им. Моссовета. Зрителям напомнили о возможности вернуть билеты. Изменения затронули постановки, запланированные к показу 6, 7, и 10 мая.Поклонники Сухорукова взволнованы сложившейся ситуацией. В комментариях к посту они выразили кумиру слова поддержки. "Дорогой Виктор Иванович, пусть Боженька пошлет Вам скорейшего выздоровления, крепкого здоровья и отсутствия всяких недугов впредь!..", "Что с Виктором Ивановичем? Надеюсь, ничего страшного? Здоровья ему и скорейшего выздоровления!", – пишут пользователи Instagram.Напомним, что артист был госпитализирован 4 апреля во время постановки "Встречайте, мы уходим" в Театре имени Моссовета. Согласно задумке режиссера Сергея Аронина, актер должен был перепрыгнуть через ковер, но вместо этого он случайно споткнулся и упал.Виктор Сухоруков сразу сказал коллегам, что серьезно повредил руку. Спектакль прервали, актеру помогли спуститься со сцены. Артист попал в больницу с вывихом руки, медики описали его состояние как удовлетворительное, сообщает РИА Новости.