Российская теннисистка, 74-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира в чешской Праге за один час 42 минуты в трех сетах обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:3, 6:2.

Российская теннисистка, 74-я ракетка мира Анастасия Потапова в первом круге турнира в чешской Праге за один час 42 минуты в трех сетах обыграла представительницу Латвии Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:3, 6:2.Россиянка ни разу не подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 12, а у Севастовой, занимающей 13-е место в рейтинге WTA, один эйс, три двойные ошибки и три брейка из шести.Таким образом, Потапова вышла во второй круг турнира, где ей будет противостоять победитель встречи Кристина Плишкова (Чехия) – Наталья Вихлянцева (Россия).