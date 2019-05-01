В День Победы 9 мая телеканал Россия 1 приготовил своим зрителям грандиозный подарок - в 21:00 в эфире впервые будет показана захватывающая картина Т-34.

В День Победы 9 мая телеканал "Россия 1" приготовил своим зрителям грандиозный подарок — в 21:00 в эфире впервые будет показана захватывающая картина "Т-34".Автором сценария и режиссером картины стал Алексей Сидоров (многим зрителям он известен как создатель культового сериала "Бригада" и фильма "Бой с тенью"), а главные роли в ней исполнили такие звезды как Александр Петров, Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Винценц Кифер, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.На экраны российских кинотеатров фильм вышел 1 января 2019 года. Успех оказался ошеломляющим: "Т-34" занял вторую строчку в списке самых кассовых картин за всю историю российского кино, уступив только спортивной драме "Движение вверх". Картина собрала в кинотеатрах около 2,2 миллиарда рублей.СюжетДействие фильма начинается зимой 1941 года. Вчерашний курсант Ивушкин и экипаж боевой машины Т-34 вступают в неравный бой с танками немецкой дивизии. Против Ивушкина сражается гауптман Клаус Ягер, ас бронетанковых войск Третьего рейха. Шансы наших на победу ничтожны, но удача любит смелых... Спустя время война вновь сталкивает заклятых врагов. Ягер делает ставку на пленного Ивушкина: он должен спасти Рейх от поражения, обнаружив уязвимые места легендарной "тридцатьчетверки". Но русский танкист, его возлюбленная и верный экипаж бросают вызов Ягеру, его "пантерам" и самой судьбе, пытаясь совершить дерзкий побег.История созданияКартина "Т-34" вдохновлена реальными подвигами людей, но основана на военной легенде. Когда советские солдаты освободили танковый полигон в Германии, были найдены свидетельства того, что немцы использовали наших танкистов во время маневров как живые мишени. Вполне вероятно среди смертников были те, кому все же удалось вырваться. К сожалению, имена этих героев неизвестны. Об этих танкистах уже была написана пьеса и снят фильм "Жаворонок", которые и вдохновили режиссера Алексея Сидорова.Актеры и ролиВ главной роли младшего лейтенанта Ивушкина снялся молодой, но уже зарекомендовавший себя актер Александр Петров. Его возлюбленную Аню исполнила Ирина Старшенбаум. Российскому зрителю этот актерский дуэт запомнился еще по картине "Притяжение" Федора Бондарчука. Более того, благодаря тем съемкам актеры стали не только парой в кино, но и в жизни.Кстати, для роли Ирина Старшенбаум немного похудела (как, впрочем, и другие актеры) и в сжатые сроки выучила немецкий язык. А чтобы произношение было точным, на площадке с актрисой работали коучи и переводчики.Противника Ивушкина — гауптмана Клауса Ягера — сыграл Винценц Кифер. На счету известного актера больше трех десятков ролей в европейском кино, а вот в России он никогда не снимался, поэтому отечественный зритель увидит его дебют. Кстати, жена Винценца — русская актриса Маша Токарева.В роли механика-водителя танка из Беларуси снялся Виктор Добронравов, который, готовясь к съемкам, смотрел белорусское телевидение и видео в Интернете, чтобы привыкнуть к мелодике речи и передать ее.Наводчика в фильме сыграл Антон Богданов. Его герой — Демьян Волчков. Такое имя актер выбрал себе сам, потому что так зовут его сына. Отчество ни разу не звучит в фильме, но это Михайлович — в честь деда-фронтовика.ТанкиНемного истории: 25 ноября 1941 года министерство вооружений и боеприпасов рейха поручило фирмам Daimler-Benz и MAN выпустить машину, превосходящую советский танк Т-34 по вооружению и бронированию. В мае 1942-го прошла комиссия, на которой победил проект фирмы MAN. Первый образец был изготовлен уже в сентябре, а вскоре после прохождения испытаний уже начался серийный выпуск этих танков — "пантер". Активно их начали применять в июле 1943 года на Курской дуге. В то время экипажи наших "тридцатьчетверок" проявляли настоящее мастерство, одерживая победы над немецкими машинами. И только зимой 1944 года в танковые части Советской армии начал поступать более мощный танк Т-34-85, в котором на классической "тридцатьчетверке" установили длинноствольную 85-мм пушку. По итогу он превзошел "пантеру" и был признан лучшим танком за всю Вторую мировую.В картине Т-34 — настоящий. Те, кто разбирается в танках, отметят, что на экране — исторические рабочие модели танков Т-34-76 и Т-34-85.Сейчас вообще найти работоспособные машины на ходу — большая проблема. Но создатели фильм с ней справились. Например, любопытный факт: Т-34 в первых эпизодах фильма был восстановлен из частей нескольких "тридцатьчетверок" примерно одного периода выпуска, но разных заводов. По итогу получилась машина, соответствующая по времени 1941 году. Причем, машина настоящая, броневая.А вот с немецкими "пантерами" все гораздо сложнее. В Европе их осталось очень мало, да и то в частных руках, так что привезти их в Россию практически невозможно. На всем постсоветском пространстве настоящих немецких танков — считанные единицы, в основном в музеях. Но большинство из них либо вообще не на ходу, либо в ужасном техническом состоянии. Поэтому все, что вы увидите в кино — реплика, сделанная на основе танка Т-34.Обратите внимание также на поворот башни вручную. В реальных танках ручная система поворота башни — дублирующая. В них стоит или гидромотор, или электромотор. На "пантере", например, гидромотор, а на "тридцатьчетверке" — электромотор. Но в фильме и в первых сценах 1941 года, и в сценах 1944 года показано ручное наведение. Ошибки тут никакой нет. По сюжету, в 1944 году машина была подбита, привезена немцами с поля боя с погибшим экипажем, электромотор был просто выведен из боя. Что касается 1941 года — на машинах зачастую просто отсутствовали механизмы поворота, потому что не было этих самых электромоторов. Приходилось штатно вращать башню вручную. То есть в картине нет никакой ошибки, это абсолютно достоверный момент. А вот сцена, где крутится маховик, и башня идет по горизонту, очень впечатляет.Еще одна деталь — инфракрасное устройство ночного видения на немецкой "пантере" в финале фильма. Это тоже хоть и редкое в те годы явление, но исторически точное.Возвращаясь к съемкам фильма, хочется также отметить, что изначально у создателей была идея поставить внутрь танка много GoPro и снимать как реалити-шоу. Но такой вариант не давал нужного качества изображения, поэтому была собрана другая очень маленькая камера. В результате на съемках в Чехии в танке удалось разместить сразу пять камер! Такого не было еще никогда в кинематографе. Так как в кабине не могли находиться камерамены, актерам давались точные рамки и ограничители, чтобы они оставались в композиции кадра и в свете.Так, например, в известном фильме "Ярость" с Брэдом Питтом, который многие считают эталонным кинопосвящением танковому боевому искусству, съемки проходили в декорациях танка, который был увеличен внутри для удобства работы в полтора раза.Съемки в деталяхВоенными консультантами картины стали Михаил Барятинский, ведущий историк бронетехники Второй мировой войны, журналист, автор нескольких книг. А также Кевин Фаррелл, полковник армии США, директор компании Battlefield Leadership, который консультировал до этого фильм "Ярость".География картины охватывает Калужскую область, район деревни Нефедово, а также Чехию — города Локет и Терезин.Специально для съемок деревню построили с нуля в чистом поле в Калужской области. Работа над ней шла в две смены в течение полутора месяцев. При этом большинство построек — реальные дома, которым уже по 150-200 лет. Их купили в Псковской и Тверской областях. Там срубы разбирали, потом перевозили на место съемок и собирали заново. Крыши, наличники и резьбу частично закупали, но большая часть специально изготовлена для фильма. При этом художник-постановщик Константин Пахотин при работе основывался на сохранившихся архивных фотографиях и письменных документальных свидетельствах.А в Чехии проходили съемки, которые по сюжету фильма разворачиваются в Германии. Создателям картины нужно было найти немецкие городки 40-х годов, которые война еще не коснулась, но при этом они не должны были быть идеально реконструированы. Вариантов было несколько: Калининград (там сохранилось мало исторических построек), Прибалтика и Польша. Но остановились в итоге на Чехии. Живописный городок Локет "сыграл" в фильме сразу два города.Концентрационный лагерь из "Т-34" снимали в чешском Терезине на территории реального бывшего концлагеря, который сегодня является Музеем Гетто.Если вы обратите внимание на начало фильма, то заметите, что там нет конкретной географической привязки. Режиссер и съемочная группа примерно представляли, что это Волоколамское направление — зона действия реальной Первой гвардейской танковой бригады в 1941 году. В этом же направлении и наступала Десятая немецкая танковая дивизия. Поэтому были выбраны маркировка и тактические знаки этой дивизии. На "немецкую" бронетехнику нанесли и эмблемы, и тактические обозначения, и окраску точно в соответствии с фотографиями.Эта сцена должна была сниматься зимой. Но на второй день работы наступила оттепель. Поэтому всю декорацию, а это несколько сотен квадратных метров, задували снегом.Одним из самых непростых моментов на съемках стала сцена с высадкой заключенных из поезда. Когда выбирали место для нее, как раз шел дождь, на небе были тучи. Но когда в мае, за день до съемок, группа приехала туда, светило солнышко, поэтому решили снимать ночью, а дождь был искусственный.Обмундирование солдат с обеих сторон — абсолютно правильное. Чтобы не ошибиться в этом, на картину привлекли консультантов-профессионалов. Так, художнику по костюмам помогал ассистент по военному костюму Дмитрий Крупенников. Некоторые костюмы шили специально для фильма, другие брали в аренду на отечественных и европейских студиях, а некоторые и вовсе скупали на блошиных рынках. Например, пиджаки героев Ирины Старшенбаум и Александра Петрова исторические, а на гражданской массовке в основном винтажные вещи военного периода.Еще одна интересная деталь — на экране можно увидеть исторические немецкие паровозы с аутентичными вагонами.Над визуальными эффектами "Т-34" работали более 200 специалистов из нескольких студий под управлением компании ALGOUS STUDIO. Так, чтобы создать кадры с замедлением времени в десятки тысяч раз пришлось изучить все существующие в мире попытки снять на камеру полеты пуль, взрывы, химические реакции, обратиться к консультантам и провести бесчисленное множество тестов, которые позволили бы визуально приблизиться к этим образцам.Но сложнее всего, безусловно, пришлось артистам. Актеры научились управлять танком, наводить, заряжать снаряды. Чтобы все выглядело правдоподобно, легендарной полуторкой сам управлял и Семен Трескунов, исполнитель роли капитана Тетери, который до этого и за рулем-то никогда не сидел. А Виктору Добронравову иногда вообще приходилось проводить за рычагами танка по 12 часов. Большинство маневров, например, проезд под наклоном и крутые развороты, актеры тоже выполняли самостоятельно, предварительно пройдя подготовку на базе "Мосфильма".Кроме того, из-за ограниченности пространства внутри кабины исполнителям главных ролей приходилось самим поправлять свет, корректировать грим, хлопать хлопушкой.Саундтрек фильма, песню "Под палящим огнем", записали популярный музыкант Баста и фолк-дива Пелагея.9 мая увидеть эту пронзительную историю о легендарном танковом поединке, о человеческих судьбах, о любви и подвиге впервые можно в эфире телеканала "Россия 1" в 21:00. Повтор фильма состоится 10 мая в 18:30.