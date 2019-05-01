У Микеллы Абрамовой, победившей на телепроекте, появилась защитница. Она уверена, что наследница певицы Алсу и без шоу Голос. Дети смогла бы показать свои способности.

Микеллы Абрамовой, победившей на телепроекте, появилась защитница. Она уверена,что наследница певицы Алсу и без шоу "Голос. Дети" смогла бы показать своиспособности.Певица прокомментировала скандал иобщественный резонанс, вызванный победой дочери Алсу на телепроекте. "Я думаю,Микелла Абрамова могла бы показать свой талант и продвинуться вперед и безпомощи шоу "Голос. Дети"! Девочка действительно хорошо поет. Талант, безусловно,есть!", – заявила "Дни.ру" исполнительница.Единственное, что немного смутило Кристину Есаян – этото, что девочка вообще участвовала в данном конкурсе талантов. "Да, немногостранновато, что Алсу дочку решила привести на это шоу… хотя, насколько я знаю,Микелла Абрамова с пяти лет хотела участвовать на этом шоу", – отметила певица.Она понимает, почему народ так отнесся к триумфудочери Алсу. "Понятное дело, люди именно так бы и отреагировали на победуМикеллы. Естественно, многие будут думать, что это связи и деньги решили выборпобедителя", – заключила Кристина Есаян.Отметим, что по поводу победы дочери Алсу в высказались многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Наташа Королева,Валерий Меладзе, Максим Галкин, Светлана Лобода и т.д.Напомним, многие россияне посчитали победу Микеллы на несправедливой и не исключили вероятность того, что был вброс голосов задевочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводитрасследование по итогам голосования.