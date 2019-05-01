У
Микеллы Абрамовой, победившей на телепроекте, появилась защитница. Она уверена,
что наследница певицы Алсу и без шоу Голос. Дети смогла бы показать свои
способности.
У
Микеллы Абрамовой, победившей на телепроекте, появилась защитница. Она уверена,
что наследница певицы Алсу и без шоу "Голос. Дети" смогла бы показать свои
способности.
Певица прокомментировала скандал и
общественный резонанс, вызванный победой дочери Алсу на телепроекте. "Я думаю,
Микелла Абрамова могла бы показать свой талант и продвинуться вперед и без
помощи шоу "Голос. Дети"! Девочка действительно хорошо поет. Талант, безусловно,
есть!", – заявила "Дни.ру" исполнительница.
Единственное, что немного смутило Кристину Есаян – это
то, что девочка вообще участвовала в данном конкурсе талантов. "Да, немного
странновато, что Алсу дочку решила привести на это шоу… хотя, насколько я знаю,
Микелла Абрамова с пяти лет хотела участвовать на этом шоу", – отметила певица.
Она понимает, почему народ так отнесся к триумфу
дочери Алсу. "Понятное дело, люди именно так бы и отреагировали на победу
Микеллы. Естественно, многие будут думать, что это связи и деньги решили выбор
победителя", – заключила Кристина Есаян.
Отметим, что по поводу победы дочери Алсу в высказались многие звезды российского шоу-бизнеса. Среди них – Наташа Королева,
Валерий Меладзе, Максим Галкин, Светлана Лобода и т.д.
Напомним, многие россияне посчитали победу Микеллы на несправедливой и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за
девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит
расследование по итогам голосования.