Ани Лорак считается иконой стиля для тысячей поклонников. При этом артистка не всегда удачно подбирает предметы гардероба.

Ани Лорак считается иконой стиля для тысячей поклонников. При этом артистка не всегда удачно подбирает предметы гардероба.На своей странице в Instagram Лорак опубликовала снимок, который не оставим фанатов равнодушными. На опубликованном фото певица позирует в черном топе-корсете и штанах с завышенной талией.Свободный крой брюк и "змеиный" принт, по мнению критиков, изуродовал фигуру артистки, увеличив ее бедра в несколько раз. "Красотка, а вот брюки – просто катастрофа", "Просто жуть", "Что-то как-то не то…", – написали пользователи Сети.Ранее Ани Лорак буквально взбесила фанатов новым сценическим образом. Певица получила бурю гневных комментариев в своем Instagram.Исполнительница Ани Лорак вновь столкнулась с критикой своего сценического наряда. На этот раз фанаты пришли в ужас от мохнатого белого пальто и белья, выбранного певицей.