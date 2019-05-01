Нападающий туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire. За свою новую машину португальский футболист заплатил 11 миллионов евро.

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду приобрел самый дорогой в мире автомобиль – Bugatti La Voiture Noire. За свою новую машину португальский футболист заплатил 11 миллионов евро.Как сообщает La Stampa, мощность ее мотора составляет 1500 лошадиных сил, а максимальная скорость – 420 км/ч. Однако получить самый дорогой автомобиль в мире в личное пользование Роналду сможет не раньше 2021 года. До этого времени будет проводиться отладка Bugatti La Voiture Noire.VIDEO | L’ultimo acquisto di Ronaldo vale 11 milioni: ecco la “Voiture Noire” di Bugatti https://t.co/anQSWwqCbN @LaStampa pic.twitter.com/AUxHcRNjvY— La Stampa TV (@LaStampaTV) 30 апреля 2019 г.