Виктория Дайнеко взбудоражила общественность откровенным снимком. Певица сфотографировалась на фоне небоскребов с оголенной грудью. Поклонники звезды учинили самые настоящие разборки на просторах Сети.

Виктория Дайнеко взбудоражила общественность откровенным снимком. Певица сфотографировалась на фоне небоскребов с оголенной грудью. Поклонники звезды учинили самые настоящие разборки на просторах Сети."Охватывая будущее", – подписала Дайнеко публикацию в Instagram. Многие поклонники певицы оценили откровенный снимок, однако некоторые сочли подобный ход звезды попыткой привлечь к себе внимание."Вика, извини, но такие фото выставляют женщины-артистки, которые забыты.. Чтоб привлечь внимание. Тебе это зачем?", – поинтересовался один из подписчиков. Многие эту позицию поддержали. Однако стоит отметить, что противоположные мнения стали причиной словесных баталий в комментариях. Пользователи стали спорить, может ли артистка позволять себе подобные выходки ради того, чтобы не терять популярность.Ирина Дубцова оценила фотографию своей подруги Виктории Дайнеко. Певице понравился снимок, сделанный в Нью-Йорке, на котором девушка с помощью народных методов пытается привлечь внимание духа богатства.Фото, которое привлекло внимание Ирины Дубцовой, сделано на Уолл-стрит. Викторию Дайнеко запечатлели в тот момент, когда она сидела на корточках возле знаменитой скульптуры быка, что у здания биржи, и потирала его тестикулы.