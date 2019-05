На улицах Каракаса слышна стрельба. Колонна сторонников самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в сопровождении перешедших на его сторону военных движется к западной части города, где стоит президентский дворец Мирафлорес. Люди в военной форме стреляют из помповых ружей.

На улицах Каракаса слышна стрельба. Колонна сторонников самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо в сопровождении перешедших на его сторону военных движется к западной части города, где стоит президентский дворец Мирафлорес. Люди в военной форме с военной базы "Карлота" стреляют из помповых ружей.Дикторы венесуэльского телевидения предупреждают, что эти выстрелы могут быть опасны для зевак, поскольку они направлены не в воздух. Подходы к району президентского дворца блокированы, сообщает "Интерфакс".Верные президенту Венесуэлу Николасу Мадуро военные могут применить против протестующих оружие, предупредил путчистов министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес.Число пострадавших в столкновениях в Венесуэле выросло с 19 до 26 человек. Один из пострадавших заявил, что против него было применены боевые патроны."Нас не разгоняли, по нам вели огонь на поражение", — заявил раненый.Лидера оппозиции Хуана Гуайдо поддерживают всего около 30 солдат, заявил министр иностранных дел Венесуэлы Хорхе Арреас. После этого заявления США ввели персональные санкции к главе МИД Венесуэлы."Это не попытка переворота со стороны вооруженных сил", — заявил глава венесуэльской дипломатии.Он добавил, что беспорядки были спланированы в Вашингтоне, в Пентагоне и госдепе, а также советником президента США по нацбезопасности Джоном Болтоном, которые дают прямые указания Гуайдо.Николас Мадуро полностью контролирует ситуацию, добавил Хорхе Арреас.Джон Болтон заявил, что США хотят смены власти в Венесуэле как можно скорее. Ситуация в Венесуэле уже вызвала беспокойство на нефтяных рынках."Я крайне внимательно слежу за ситуацией в Венесуэле. США поддерживают народ Венесуэлы и его свободу!" — написал в Twitter президент США Дональд Трамп, поддержав беспорядки в Каракасе.I am monitoring the situation in Venezuela very closely. The United States stands with the People of Venezuela and their Freedom!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 апреля 2019 г."Сегодня в Венесуэле провалилась очередная попытка госпереворота", — ответил на это законный президент Венесуэлы Николас Мадуро.