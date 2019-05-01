Российский нападающий Каролина Харрикейнз Андрей Свечников может принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против Нью-Йорк Айлендерс. 30 апреля 18-летний россиянин уже занимался на льду, выходя в четвертом звене вместе с Кларком Бишопом и Патриком Брауном.

Российский нападающий "Каролина Харрикейнз" Андрей Свечников может принять участие в третьем матче серии второго раунда плей-офф Кубка Стэнли против "Нью-Йорк Айлендерс". 30 апреля 18-летний россиянин уже занимался на льду, выходя в четвертом звене вместе с Кларком Бишопом и Патриком Брауном."Свечников провел хорошую тренировку. Сейчас главное, чтобы он чувствовал себя комфортно на льду. Несмотря на то что Андрей пропустил уже несколько игр, выглядит он хорошо", – приводит слова главного тренера "ураганов" Роба Бриндамора официальный сайт НХЛ.Сам россиянин сообщил, что чувствует себя неплохо и готов в любой момент помочь команде в серии против "Айлендрес".Напомним, что последний раз Свечников выходил на лед 15 апреля в матче против "Вашингтона", когда подрался с Александром Овечкиным. После драки у него было диагностировано сотрясение мозга. Россиянина несколько дней мучили головные боли.В серии между "Нью-Йорк Айлендрес" и "Каролина Харрикейнз" команда Свечникова ведет со счетом 2:0. Третья игра этих соперников состоится 2 мая на домашней арене "ураганов".