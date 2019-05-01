Главный тренер голландского Аякса Эрик тен Хаг после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского Тоттенхэм Хотспур дал оценку игре своей команды. По мнению наставника амстердамского клуба, в первом тайме его подопечные показали очень качественный футбол.

Главный тренер голландского "Аякса" Эрик тен Хаг после первого матча полуфинала Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэм Хотспур" дал оценку игре своей команды. По мнению наставника амстердамского клуба, в первом тайме его подопечные показали очень качественный футбол."Мы полностью доминировали. В первом тайме показывали хороший футбол и забили качественный гол. Во втором тайме мы хотели больше владеть мячом, однако у нас не заладился переход в атаку", – цитирует Хага Sports.ru.Также он сообщил, что в ответной игре его подопечным необходимо сыграть еще лучше, чтобы пройти в финал Лиги чемпионов. Напомним, что "Аякс" в первом матче полуфинала взял верх над "шпорами" со счетом 1:0.