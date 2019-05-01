Один из самых именитых клубов Италии и всей Европы – Милан, - проводит не самый хороший сезон в своей истории. Под руководством Дженнаро Гаттузо россонери выбыли из Кубка Италии, а в Серии А упали на непрестижное 7-е место. Тем не менее, тренера пока оставили у руля команды.

Один из самых именитых клубов Италии и всей Европы – "Милан", — проводит не самый хороший сезон в своей истории. Под руководством Дженнаро Гаттузо "россонери" выбыли из Кубка Италии, а в Серии "А" упали на непрестижное 7-е место. Тем не менее, тренера пока оставили у руля команды.При этом эксперты считают, что дни Гаттузо у руля команды сочтены – его уволят по окончании сезона. И, как сообщает издание La Gazzetta dello Sport, руководство "Милана" уже составило приоритетный список специалистов, среди которых выберут замену Гаттузо.Основными кандидатами являются бывший тренер римской "Ромы" Эусебио Ди Франческо и Джан Пьеро Гасперини, который стоит во главе "Аталанты". Кроме того, если не удастся договориться с кем-то из этой пары, "Милан" может начать переговоры с Марко Джампаоло ("Сампдория") и португальцем Леонарду Жардимом ("Монако"), но они явно запасные в этой истории.В течение сезона сообщалось, что вместо Гаттузо "черно-красных" могут возглавить аргентинец Маурицио Почеттино ("Тоттенхэм Хотспур"), Маурицио Сарри ("Челси"), француз Арсен Венгер (экс-"Арсенал"), Антонио Конте (экс-"Челси" и сборная Италии).