Сотрудники Мидлсекского университета на севере Лондона завели пять лабрадоров, которые помогут учащимся преодолеть страх перед экзаменами. Собак официально приняли в штат вуза. Ожидаемого результата удалось добиться.

Сотрудники Мидлсекского университета на севере Лондона завели пять лабрадоров, которые помогут учащимся преодолеть страх перед экзаменами. Собак официально приняли в штат вуза. Ожидаемого результата удалось добиться, сообщает BBC.По итогам эксперимента оказалось, что уровень стресса у студентов с появлением собак значительно снизился.Посмотреть эту публикацию в InstagramIt’s #bringyourdogtoworkday and we’re furry excited to introduce two of our Canine Teaching Assistants to you