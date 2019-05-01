Цель конкурса - привлечение внимания детей и их родителей к значимости знания и соблюдения ПДД, развитие у детей творческих способностей.

В рамках пропагандисткой кампании «Внимательный родитель за рулем» киржачские госавтоинспекторы совместно с журналистами местного телевидения организовали конкурс рисунков на тему: «Правила дорожного движения глазами детей». На конкурс было представлено 234 работы, которые подготовили воспитанники детских садов и школьники в возрасте от 1,6 до 15 лет.Целью проведения творческого конкурса является привлечение внимания детей и их родителей к значимости знания и соблюдения Правил дорожного движения, а также развитие у детей творческих способностей.В конце апреля текущего года все призеры и победители конкурса вместе с родителями были приглашены на Киржачское телевидение для награждения. Победители и призеры определились профессиональным жюри в трех возрастных группах и распределились следующим образом:В возрастной группе до 6 лет:1 место - Ксения Клокова (работа «Правила соблюдай, во дворе играй!»).2 место - Ксения Антипова (работа «Умный Филин») и Серафим Кедрук (работа «Не отвлекайся!»).3 место – Ксения Беспалова (работа «По дороге домой»).В возрастной группе от 7 до 9 лет:1 место – Екатерина Миронова (работа «Соблюдай ПДД!»).2 место - Артем Бабанов (работа «Не играй на дороге!»).3 место – Татьяна Кузнецова (работа «Не ходите по железнодорожным путям!») и Виктор Сафронов (работа «Час пик - все спешат!»).В возрастной группе от 10 до 12 лет:1 место – Агния Сабитова (работа «Правила дорожного движения моими глазами»).2 место – Полина Быковская (работа «Дома тебя ждут живым»).3 место - Лилия Тарасенко (работа «Переходи дорогу только на зеленый свет!»).Приз симпатии получила работа Ильи Пахомова «Причина смерти – скорость 220 км/ч».Организаторы конкурса и члены жюри поблагодарили детей за активное участие в конкурсе, а также пожелали ребятам и их родителям дальнейших творческих успехов и безопасных дорог. Победителям в торжественной обстановке вручили дипломы и призы. Всем остальным юным художникам были вручены сертификаты об участии в конкурсе и тематические сувениры.