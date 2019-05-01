В студенческом городке университета американского штата Северная Каролина, расположенного в городе Шарлотт, в результате стрельбы два человека погибли еще четверо получили ранения. Подозреваемый в совершении нападения схвачен.

В студенческом городке университета американского штата Северная Каролина, расположенного в городе Шарлотт, в результате стрельбы два человека погибли, еще четверо получили ранения. Подозреваемый в совершении нападения схвачен.По информации местных СМИ, злоумышленник открыл стрельбу около одного из зданий вуза. двое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Информация о задержанном пока не разглашается. Из-за инцидента в настоящее время учебное заведение закрыто на вход. Ранее руководство университета настоятельно рекомендовало студентам и преподавателям при необходимости скрываться в безопасных местах, передает РИА Новости.