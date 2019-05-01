Два с половиной года колонии общего режима - такой приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы Игорю Подпорину. Его признали виновным в повреждении картины Ильи Репина Иван Грозный и сын его Иван в мае минувшего года. Помимо лишения свободы вандалу грозит и многомиллионный штраф. Третьяковская галерея планирует подать иск о возмещении затрат на реставрацию поврежденного полотна.

Два с половиной года колонии общего режима — такой приговор вынес Замоскворецкий суд Москвы Игорю Подпорину. Его признали виновным в повреждении картины Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван" в мае минувшего года. Помимо лишения свободы вандалу грозит и многомиллионный штраф. Третьяковская галерея планирует подать иск о возмещении затрат на реставрацию поврежденного полотна.Замоскворецкий суд Москвы сегодня решал судьбу Игоря Подпорина — вандала, порвавшего знаменитую картину Ильи Репина "Иван Грозный и сын его Иван". В зал подсудимый вошел молча, с журналистами не общался, хотя ранее Подпорин охотно рассказывал, что картина ему категорически не понравилась, оскорбила его чувства и вообще исторически недостоверна.В мае прошлого года обвиняемый, находясь в Третьяковке, взял металлическую стойку ограждения и нанес несколько ударов по полотну. В итоге холст порвался в трех местах, серьезно повредилась и авторская рама. Суд признал Подпорина вменяемым, несмотря на то, что он пытался умалить ценность произведения.В итоге вандала приговорили к двум с половиной годам колонии общего режима, однако в срок ему зачли год пребывания в СИЗО — причем из расчета день за полтора. А значит, теоретически, оказавшись в тюрьме, Подпорин сможет сразу подать прошение о досрочном освобождении.