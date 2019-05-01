В первом раунде теннисного турнира в Праге завершилась встреча между россиянкой Натальей Вихлянцевой и чешкой Кристиной Плишковой. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. Российская теннисистка взяла верх над представительницей Чехии в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.

В первом раунде теннисного турнира в Праге завершилась встреча между россиянкой Натальей Вихлянцевой и чешкой Кристиной Плишковой. Соперницы провели на корте 1 час 16 минут. Российская теннисистка взяла верх над представительницей Чехии в двух сетах со счетом 6:3, 6:4.В следующем круге Вихлянцева сыграет со своей соотечественницей Анастасией Потаповой, которая ранее оказалась сильнее Анастасии Севастовой из Латвии в трех партиях – 2:6, 6:3, 6:2.Призовой фонд турнира в Праге составляет 250 тысяч долларов. Соревнования завершатся 4 мая, когда будет сыгран финал.