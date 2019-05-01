Волейбольное московское Динамо в четвертый раз подряд выиграло чемпионат России среди женских команд. В решающей встрече подопечные Александра Сукомела оказались сильнее калининградского Локомотива в трех партиях – 25:21, 26:24, 25:21​​​.

Волейбольное московское "Динамо" в четвертый раз подряд выиграло чемпионат России среди женских команд. В решающей встрече подопечные Александра Сукомела оказались сильнее калининградского "Локомотива" в трех партиях – 25:21, 26:24, 25:21​​​.Ранее динамовские волейболистки завоевывали золотые медали национального первенства в 2006, 2007, 2009, 2016, 2017 и 2018 годах. "Локомотив" стал серебряным призером чемпионата России.Бронзовые награды достались команде из Свердловской области "Уралочке-НТМК", одержавшей победу над казанским "Динамо" со счетом 2:1.