Apple отчиталась о прибыли за II квартал, превзойдя ожидания инвесторов, однако пандемия серьезно ударила по бизнесу компании, значительно сократив темпы роста продаж iPhone, iPad и Mac.

Акции Apple несколько снизились в ходе расширенных торгов в четверг, после того как компания отчиталась о доходах за II квартал в размере $58,3 миллиарда, что является небольшим годовым ростом. Однако не стоит забывать, что в этом квартале на спрос и предложение негативно отразилась пандемия COVID-19.Выручка, тем не менее, превзошла ожидания Уолл-стрит. Текущий финотчет стал первым свидетельством того, как Apple сработала в непростых условиях пандемии коронавируса.Вот основные показатели за II квартал:Доходы — $58,3 миллиарда. Аналитики прогнозировали $54,24 миллиарда. Доход за II квартал 2019 года — $58 миллиардов.Разводненная прибыль на акцию — $2,55. Аналитики прогнозировали $2,25. Прибыль на акцию за аналогичный период в прошлом году — $2,46.Чистая прибыль — $11,25 миллиарда (- 3%).Операционная прибыль — $12,85 миллиарда (- 4%).Валовая маржа — 38,4%."Несмотря на беспрецедентное воздействие пандемии COVID-19, мы с гордостью сообщаем, что финансовые показатели Apple за квартал выросли благодаря рекордным показателям в сервисном бизнесе и в сегменте носимых устройств", — отметил генеральный директор Тим Кук."Наша активная база установленных устройств достигла исторического максимума во всех наших географических сегментах и всех основных категориях продукции, — заявил финансовый директор Лука Маэстри. — В течение квартала мы также генерировали операционный денежный поток в размере $13,3 миллиарда, что на $2,2 миллиарда больше, чем год назад".В отчетном квартале доходы от продаж iPhone снизились до $28,96 миллиарда, что составляет 7% в годовом исчислении. Просадка была частично компенсирована 16%-м ростом доходов от сервисов (iCloud, Apple Music и другие подписочные сервисы), принесших Apple $13,34 миллиарда. Сегмент носимых устройств, включающий популярные наушники AirPods и часы Apple Watch, нарастил выручку с $5,1 миллиарда до $6,3 миллиарда. Общий рост выручки за квартал снизился до 0,5% по сравнению с 9% в прошлом квартале.В III квартале аналитики, опрошенные Refinitiv, прогнозируют $51,54 миллиарда по выручке и 38,5% по валовой марже. Однако влияние COVID-19 на экономическую активность затруднило для аналитиков точное прогнозирование результатов деятельности компаний. Apple не выпустила собственный прогноз по будущему кварталу, заканчивающемуся в июне, как это обычно бывает.В феврале компания Apple заявила, что она не ожидает достижения своей первоначальной цели по доходам за II квартал в размере от $63 миллиардовдо $67 миллиардов из-за ослабленного спроса и проблем с производственной цепочкой, вызванных пандемией.Сейчас магазины Apple по всему миру, за исключением Китая и одной точки в Корее, закрыты до дальнейших распоряжений. Инженеры и дизайнеры Apple работают на дому. После введения режима самоизоляции во многих муниципалитетах региона Сан-Франциско и Кремниевой долины Apple закрыла некоторые помещения в новой штаб-квартире Apple Park и в старых офисах. Ежегодная конференция разработчиков WWDC перенесена в онлайн-формат.В четверг Кук в интервью CNBC выразил оптимизм в отношении восстановления мировой экономики. "В феврале произошло значительное, очень резкое падение. Но в марте начался процесс восстановления, и в апреле мы наблюдали схожую тенденцию. Таким образом, есть причины быть оптимистами", — сказал Кук.Тем не менее Apple продолжала анонсы новых продуктов в течение мартовского квартала, предполагая, что сможет стабилизировать свою цепочку поставок и продолжить бизнес, если не как обычно, то близко к докризисным временам. Компания выпустила новую модель iPad Pro стоимостью $299, а также ноутбук MacBook Air за $999. В апреле, после окончания финансового квартала, Apple выпустила новый недорогой телефон iPhone SE, который продается в розницу по цене от $399.Аналитиков, вероятно, будут интересовать ответы на вопрос о том, как вирус повлияет на объявленные Apple планы запуска iPhone с поддержкой 5G осенью, а также понимание того, как спрос на iPhone растет в целом на протяжении всего периода пандемии.Компания Apple также продолжит выкупать свои акции, несмотря на пандемию, сказали в компании. Компания санкционировала увеличение на $50 миллиардов программу выкупа акций.В 2019 финансовом году компания Apple потратила $67,1 миллиарда на выкуп акций и $14,1 миллиарда на дивиденды. Компании приостанавливают выкуп акций как по политическим, так и практическим причинам во время пандемии, но финансовое положение Apple все еще сильно. Объем наличных средств Apple на сегодняшний день составляет $192,8 миллиарда. В конце предыдущего квартала у купертинцев было $207,1 миллиарда.