На первомайские праздники необходимо соблюдать режим самоизоляции и ограничить все контакты. Об этом рассказал главный врач больницы имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в прямом эфире программы 60 минут.

На первомайские праздники необходимо соблюдать режим самоизоляции и ограничить все контакты. Об этом рассказал главный врач больницы имени О.М. Филатова Валерий Вечорко в прямом эфире программы "60 минут".По его сведениям, более 1,5 тысячи пациентов лечатся в Филатовской больнице. "Около 15% из этих больных находятся в отделениях реанимации интенсивной терапии, 50-60% подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", — сообщил он.Главврач обратил внимание на то, что в клинику чаще стали поступать пациенты с более тяжелой формой заболевания.Также изменилась возрастная группа поступающих: "Раньше это были пациенты 65 лет и выше, сейчас очень много от 30-40 и старше"."Пациенты омолодились. Есть, кто в таком возрасте находится на аппаратах ИВЛ с тяжелой дыхательной недостаточностью", — добавил врач."Впереди майские праздники, а настроение совсем неутешительное", — отметил Вечорко."Сейчас ситуация не улучшилась. Если все-таки найдутся люди, которые будут игнорировать те призывы медицинских работников, экспертов, вирусологов, это будет плохо", — пояснил главврач.Вечорко считает, что на праздничные дни необходимо минимизировать все контакты. "Надо самоизолироваться, чтобы прервать цепь передачи коронавируса, и просто потерпеть", — заключил он.