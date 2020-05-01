Борьба с природными пожарами продолжается в Забайкалье. Усугубляют ситуацию засуха и человеческий фактор, в частности, несакционированный пал травы. С начала года ущерб от него составил почти миллион рублей.

Борьба с природными пожарами продолжается в Забайкалье. Усугубляют ситуацию засуха и человеческий фактор, в частности, несакционированный пал травы. С начала года ущерб от него составил почти миллион рублей.В Амурской области за сутки ликвидировано 36 подобных очагов на площади 340 гектаров. В тушении были заняты почти 200 человек плюс техника. Всего с начала пожароопасного периода в Приамурье потушены возгорания на площади более 13-ти тысяч гектаров. Поджигателей привлекают к административной ответственности, сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на МЧС.