Криптовалютный рынок в четверг вырос, что привело в том числе к большому скачку цены биткоина.

Криптовалютный рынок в четверг вырос, что привело в том числе к большому скачку цены биткоина. Рыночная капитализация крипторынка подскочила на $35,3 миллиарда за сутки, по данным CoinMarketCap.com.Цена биткоина, на который приходится большая часть этого движения, выросла на 18,5% до $9 388,30, показали данные Coindesk. Это самый высокий уровень с 7 марта. После резкого подъёма стоимость криптовалюты несколько скорректировалась до $8,717,71. Рыночная капитализация составила $160 миллиардов.Рынок оправился после мартовского обвала, когда цена биткоина опускалась до $4,1 тысячи. Участники отрасли связывают это с монетарной политикой мировых центробанков по поддержке глобальной экономики. Так, многие мировые регуляторы запустили программу количественного смягчения и начали вливать дополнительные средства в финансовые системы своих стран.Рост цены биткоина выше $9 тысяч позволил майнинговому оборудованию, как предполагалось, утратившему свою актуальность, вновь начать приносить прибыль, отмечает CoinDesk. Некоторые биржи криптовалют оказались частично недоступны для торгов на фоне подъема цены биткоина. Биржа Binance сегодня зафиксировала крупнейший объем торгов в своей истории — около $11 миллиардов.Похожую динамику роста показали и другие токены. В первой половине дня эфир вырос на 14%, Bitcoin Cash — на 12%, Ripple — на 9%. После этого значения также скорректировались.Криптовалютный рынок на момент написания материала находится в нисходящем тренде. Вместе с биткоином откатились и другие крупные криптовалюты. Из первой десятки падают 8 криптовалют, среди них эфир, Ripple, Tether, Bitcoin Cash, Litecoin, Binance Coin, EOS, Tezos. Самый сильный рост демонстрирует Bitcoin SV.Вместе с тем, американские законодатели предложили 32 нормативных акта для регулирования рынка криптовалют. Большинство законопроектов касаются налогообложения операций с цифровыми активами, часть из них направлена на борьбу с использованием биткоина и других валют в незаконной деятельности.