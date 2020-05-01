Вместе с высокими температурами в Россию постепенно приходит окончание отопительного сезона. В некоторых регионах батареи станут холодными уже в начале мая. Мы выяснили, когда именно отключат отопление в 2020 году в Москве и других городах.

Вместе с высокими температурами в Россию постепенно приходит окончание отопительного сезона. В некоторых регионах батареи станут холодными уже в начале мая. Мы выяснили, когда именно отключат отопление в 2020 году в Москве и других городах.Как понять, когда отключат отопление в 2020 годуОб окончания отопительного сезона обычно заранее сообщают городские власти или местная компания, которая несет за это ответственность. Официальная информация о сроках отключения отопления должна быть доступна на ее сайте или официальной странице мэрии в интернете.Можно и самим определить, когда закончится или начнется отопительный сезон. Например, для москвичей работают следующие правила:Среднесуточная температура на протяжении 5 дней ниже 8 градусов и ожидается снижение? Отопление включается.Среднесуточная температура на протяжении 5 дней выше 8 градусов и ожидается повышение? Отопление включается.Схожие правила действуют и в других городах страны. Подробная информация и процессе включения и отключения отопления должна быть размещена на сайте мэрии или местного правительства.Отключение отопления в МосквеОфициальное заявление сделал заместитель столичного градоначальника по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Он дал большое и рассказал, когда конкретно отключат отопление в Москве в 2020 году – это произойдет 6-7 мая.Срок был выбран с учетом подготовки коммуникаций к новому отопительному периоду. Если не задуматься об этом сейчас, то зимой могут возникнуть большие проблемы, уверен Бирюков, хотя такого и не возникало уже больше десяти лет."Это очень серьезная работа, и коммунальщики эту работу не останавливают", – добавил чиновник.Отключение отопления в Санкт-ПетербургеСитуация со сроками окончания отопительного сезона в Санкт-Петербурге на момент написания материала остается неясной. Ранее в ГУП "ТЭК СПб" сообщили, что отключать отопление и горячую воду в городе не планируют как минимум до конца апреля.Обычно отопительный сезон в Северной столице заканчивается на первой или второй неделе мая. Можно предположить, что отключение отопления произойдет после майских праздников – 12-13 мая 2020 года..Пока же сотрудники ГУП "ТЭК СПб" перешли на усиленный режим работы. Это было сделано, чтобы минимизировать количество возможных аварий в праздники.График отключения отопления в городах России в 2020 годуРешение об окончании отопительного сезона принимают местные власти. Пока не во всех регионах чиновники определились, когда будут отключать отопление.Тем не менее, примерный график можно составить, исходя из ситуации прошлого года. Ожидается, что отключение отопления во многих городах России произойдет на первой или второй неделе мая. Где-то это случилось раньше, где-то чиновники еще не определились с точной датой.Информацию по другим городам и более точные даты можно найти на сайте мэрии или местного правительства.ГородДата отключения отопленияМосква2-3 маяСанкт-ПетербургМайВоронежАпрельВолгоградМайСаратов22-23 апреляРостов-на-ДонуАпрельРостовАпрельКурскМайОмск21-22 апреляЛипецк23-24 апреляНовосибирскМайЧелябинскМайСамараАпрельПенза22-23 апреля