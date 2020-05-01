Экзистенциальный кризис, с которым Европейский союз столкнулся на фоне коронавируса, может оказаться более масштабным и опасным, чем кризис еврозоны в 2009 году. Пандемия COVID-19, по всей видимости, станет переломным моментом в европейской политике.

Экзистенциальный кризис, с которым Европейский союз столкнулся на фоне коронавируса, может оказаться более масштабным и опасным, чем кризис еврозоны в 2009 году. Пандемия COVID-19, по всей видимости, станет переломным моментом в европейской политике.Почему произошло обострение? Для этого необходимо вспомнить реакцию членов Евросоюза на стремительное распространение вируса. В отличие от того, что следовало бы ожидать в союзном объединении, столицы государств-членов в значительной степени заботились лишь о национальных интересах, отмечает The National Interest.На ранней стадии пандемии в Европе лидеры ЕС и главы правительств не воспринимали коронавирус всерьез, даже когда он вышел за пределы Китая. Европейская комиссия во главе с Урсулой фон дер Ляйен не спешила реагировать на расширяющейся кризис, с опозданием выразила солидарность с Италией и с большой задержкой оказала ей помощь. 9 марта на пресс-конференции, посвященной первым ста дням пребывания ее на посту, фон дер Ляйен лишь мельком упомянула COVID-19.Тем не менее действия ЕС и 27 государств-членов поставили под сомнение их стремление к единству и солидарности. Хотя пандемия, безусловно, требовала от каждой отдельной страны выработки стратегии, которая бы отвечала национальным особенностям, члены ЕС могли бы сделать больше для координации своих усилий.Сегодня Европа — один из эпицентров пандемии: около миллиона случаев заболевания приходится на пять самых густонаселенных стран континента. Они относятся и к числу наиболее пострадавших, хотя некоторые из них уже преодолели пик.До вспышки коронавируса евроскептицизм был мощной политической силой в европейской политике. Вот какое определение слова "евроскептицизм" дает энциклопедия Britannica: "Европейская политическая доктрина, выступающая за отделение от Европейского союза (ЕС). Политические партии, продвигающие евроскептицизм, как правило, популистские и в целом поддерживают ужесточение миграционного контроля в дополнение к демонтажу или упорядочению бюрократической структуры ЕС".Эта политическая сила имеет самые разные оттенки в зависимости от страны, но обуславливающим фактором является неудовлетворенность тем, что представляет собой Европейский союз и как он функционирует. Последние мощные проявления евроскептицизма были зафиксированы после финансового кризиса 2008-2009 годов и во время миграционного кризиса 2015 года.Сегодняшний евроскептицизм спровоцирован коронавирусом. Политические трещины последнего десятилетия, вероятно, будут только расширяться, поскольку коронавирусный кризис продолжает оказывать влияние на политику, экономику и социальную сплоченность Европы.Как и два предыдущих кризиса, разрыв между Севером и Югом становится все более очевидным. Гнев и напряженность уже невозможно скрыть. Испания и Италия, две наиболее пострадавшие европейские страны, обвиняют своих северных соседей в том, что те недостаточно помогают им. Премьер-министр Испании Педро Санчес, обычно проевропейский политик, предупредил, что блок может "развалиться". Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил схожую озабоченность.В марте Германия и Франция объявили о запрете на экспорт средств индивидуальной защиты, что, по мнению официальных лиц ЕС, может нанести ущерб коллективным усилиям по борьбе с коронавирусом. Другие страны ЕС также запретили экспорт дефицитных медицинских изделий. Это привело к тому, что Мадриду и Риму пришлось закупать эти товары за пределами ЕС. Затем Китай и Россия отправили изделия медназначения в Италию и Испанию, а также в другие европейские государства.Как итог, в европейской политике вновь усилил свои позиции евроскептицизм. Следует отметить, что евроскептицизм начал ослабевать, по мере того как экономика континента восстанавливалась после финансового кризиса. Коронавирус, похоже, обратил эту тенденцию вспять.Если Евросоюз хочет успешно преодолеть нынешний кризис, должны быть предприняты активные действия. Если одной из ключевых целей ЕС является обеспечение мира, процветания и единства на некогда опустошенном войной континенте, он должен решительно отвечать на все самые тяжелые вызовы. От этого зависит жизнь сотен миллионов европейцев.