За последние сутки в Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией. Таким образом, общее ..

За последние сутки в Москве скончались 47 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с инфекцией.Таким образом, общее количество жертв COVID-19 в столице составляет 658. Максимальное суточное число погибших от коронавируса было зафиксировано 28 апреля. Тогда в Москве умерли 67 больных.