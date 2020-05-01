Наличие антител у переболевших коронавирусом не гарантирует формирование устойчивого иммунитета к коронавирусу COVID-19, заявили во Всемирной организации здравоохранения. То есть, не исключено, что выздоровевшие могут заразиться повторно. В США уже более 60 тысяч погибших. В эпицентре инфекции Нью-Йорке нехватка мест в моргах привела к страшным последствиям.
Наличие антител у переболевших коронавирусом не гарантирует формирование устойчивого иммунитета к коронавирусу COVID-19, заявили во Всемирной организации здравоохранения. То есть, не исключено, что выздоровевшие могут заразиться повторно. В США уже более 60 тысяч погибших. В эпицентре инфекции Нью-Йорке нехватка мест в моргах привела к страшным последствиям.
Жуткий запах привлек внимание к грузовикам. Машины, которые американцы обычно берут для перевозки вещей и мебели, были забиты десятками трупов.
"Вытекала кровь. Это было ужасно, — рассказывает очевидец обнаружения грузовиков с трупами. — И они так делали уже несколько недель — заполняли прицепы телами, и пусть они просто стоят на улице".
Насчитали 60 тел. Так похоронный дом решал проблему с нехваткой мест. Морги в Нью-Йорке переполнены. Но у губернатора штата на эпидемию свой взгляд — высокохудожественный.
Инсталляция из медицинских масок — это автопортрет Америки.
Штрихи к портрету — кадры из нью-йоркского метро: в карантин полупустую подземку облюбовали бездомные. Под стук колес они спят, обедают. Выпроводить опасных пассажиров может только полиция. Составы теперь приходится дезинфицировать не раз в три дня, а каждую ночь.
"Вы не можете находиться в поезде!" – выпроваживают бездомного из вагона.
Вину за происходящее в США власти перекладывают на Китай. Госсекретарь Майк Помпео заявил — Пекин будет наказан за то, что скрывал информацию о коронавирусе. Президент Дональд Трамп недвусмысленно дает понять, кого он винит в распространении заразы по миру.
"Почему Китай разрешил самолетам вылетать из Китая, но не прилетать в Китай?! — возмущается президент США. — Самолеты вылетают из Уханя и разлетаются по всему миру: Они направляются в Италию. Много-много самолетов летит в Италию. Они летают везде, но в Китай самолеты почему-то не летят. Что это было?!"
Трамп не раз указывал на тесные связи с Китаем своего конкурента Джо Байдена. КНР ставит на бывшего вице-президента, чтобы поскорее зарыть топор торговой войны. Трамп уверен, Пекин сделает все возможное, чтобы он не переизбрался.
А шансы на победу тают на глазах. Разные опросы дают одинаковые данные — Трампа поддерживают меньше, чем Байдена. CNN передает, узнав на прошлой неделе цифры, президент был в бешенстве. Устроил взбучку менеджеру своего предвыборного штаба. Советники объяснили Трампу — он теряет популярность из-за брифингов, на которых далеко не всегда выглядит в лучшем свете.
Но Трамп считает, что виноваты не его советы по приему внутрь света и дезинфекторов. Он просто засиделся в Белом доме. С марта 2020 года нигде не был, с электоратом не встречался. Президент засобирался в новый тур по Америке.
"Я собираюсь в Аризону на следующей неделе. И мы с нетерпением ждем этого. И я надеюсь очень скоро приехать в Огайо. Мы начнем двигаться и, надеюсь, в недалеком будущем мы сможем провести старые добрые митинги на 25 тысяч человек, где все будут в восторге, потому что любят нашу страну". – мечтает президент Трамп.
Точки на карте выбраны неслучайно. Аризона, Огайо — так называемые колеблющиеся, неопределившиеся штаты. От голосования в них во многом будет зависеть исход ноябрьских выборов. Кресло под Трампом шатается, как и экономика. 30 апреля объявили — безработных в США уже больше 30 миллионов человек. Рынок в первом квартале просел на 5 процентов.
"Во втором квартале общая экономическая активность снизится до беспрецедентного уровня", — подчеркивает председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
Спасая экономику, некоторые губернаторы приоткрывают свои штаты. Во Флориде с 4 мая заработают рестораны и магазины. Власти Калифорнии слушают не экономистов, а врачей. Пляжи западного побережья закрывают. В Лос-Анджелесе тестировать на коронавирус начинают всех желающих. Лечить заболевших будут ом. Это экспериментальный препарат, который якобы доказал свою эффективность против коронавируса.
"Данные показывают, что ремдесивир имеет четкий срез, значительный положительный эффект в сокращении времени на восстановление. Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус", — сенсационно заявляет директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Между тем, буквально на прошлой неделе Financial Times сообщала, что расхваленный американцами ремдесивир в Китае клинические испытания провалил.