Наличие антител у переболевших коронавирусом не гарантирует формирование устойчивого иммунитета к коронавирусу COVID-19, заявили во Всемирной организации здравоохранения. То есть, не исключено, что выздоровевшие могут заразиться повторно. В США уже более 60 тысяч погибших. В эпицентре инфекции Нью-Йорке нехватка мест в моргах привела к страшным последствиям.

Наличие антител у переболевших коронавирусом не гарантирует формирование устойчивого иммунитета к коронавирусу COVID-19, заявили во Всемирной организации здравоохранения. То есть, не исключено, что выздоровевшие могут заразиться повторно. В США уже более 60 тысяч погибших. В эпицентре инфекции Нью-Йорке нехватка мест в моргах привела к страшным последствиям.Жуткий запах привлек внимание к грузовикам. Машины, которые американцы обычно берут для перевозки вещей и мебели, были забиты десятками трупов."Вытекала кровь. Это было ужасно, — рассказывает очевидец обнаружения грузовиков с трупами. — И они так делали уже несколько недель — заполняли прицепы телами, и пусть они просто стоят на улице".Насчитали 60 тел. Так похоронный дом решал проблему с нехваткой мест. Морги в Нью-Йорке переполнены. Но у губернатора штата на эпидемию свой взгляд — высокохудожественный.Инсталляция из медицинских масок — это автопортрет Америки.Штрихи к портрету — кадры из нью-йоркского метро: в карантин полупустую подземку облюбовали бездомные. Под стук колес они спят, обедают. Выпроводить опасных пассажиров может только полиция. Составы теперь приходится дезинфицировать не раз в три дня, а каждую ночь."Вы не можете находиться в поезде!" – выпроваживают бездомного из вагона.Вину за происходящее в США власти перекладывают на Китай. Госсекретарь Майк Помпео заявил — Пекин будет наказан за то, что скрывал информацию о коронавирусе. Президент Дональд Трамп недвусмысленно дает понять, кого он винит в распространении заразы по миру."Почему Китай разрешил самолетам вылетать из Китая, но не прилетать в Китай?! — возмущается президент США. — Самолеты вылетают из Уханя и разлетаются по всему миру: Они направляются в Италию. Много-много самолетов летит в Италию. Они летают везде, но в Китай самолеты почему-то не летят. Что это было?!"Трамп не раз указывал на тесные связи с Китаем своего конкурента Джо Байдена. КНР ставит на бывшего вице-президента, чтобы поскорее зарыть топор торговой войны. Трамп уверен, Пекин сделает все возможное, чтобы он не переизбрался.А шансы на победу тают на глазах. Разные опросы дают одинаковые данные — Трампа поддерживают меньше, чем Байдена. CNN передает, узнав на прошлой неделе цифры, президент был в бешенстве. Устроил взбучку менеджеру своего предвыборного штаба. Советники объяснили Трампу — он теряет популярность из-за брифингов, на которых далеко не всегда выглядит в лучшем свете.Но Трамп считает, что виноваты не его советы по приему внутрь света и дезинфекторов. Он просто засиделся в Белом доме. С марта 2020 года нигде не был, с электоратом не встречался. Президент засобирался в новый тур по Америке."Я собираюсь в Аризону на следующей неделе. И мы с нетерпением ждем этого. И я надеюсь очень скоро приехать в Огайо. Мы начнем двигаться и, надеюсь, в недалеком будущем мы сможем провести старые добрые митинги на 25 тысяч человек, где все будут в восторге, потому что любят нашу страну". – мечтает президент Трамп.Точки на карте выбраны неслучайно. Аризона, Огайо — так называемые колеблющиеся, неопределившиеся штаты. От голосования в них во многом будет зависеть исход ноябрьских выборов. Кресло под Трампом шатается, как и экономика. 30 апреля объявили — безработных в США уже больше 30 миллионов человек. Рынок в первом квартале просел на 5 процентов."Во втором квартале общая экономическая активность снизится до беспрецедентного уровня", — подчеркивает председатель совета управляющих Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.Спасая экономику, некоторые губернаторы приоткрывают свои штаты. Во Флориде с 4 мая заработают рестораны и магазины. Власти Калифорнии слушают не экономистов, а врачей. Пляжи западного побережья закрывают. В Лос-Анджелесе тестировать на коронавирус начинают всех желающих. Лечить заболевших будут ом. Это экспериментальный препарат, который якобы доказал свою эффективность против коронавируса."Данные показывают, что ремдесивир имеет четкий срез, значительный положительный эффект в сокращении времени на восстановление. Доказано, что лекарство может блокировать этот вирус", — сенсационно заявляет директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.Между тем, буквально на прошлой неделе Financial Times сообщала, что расхваленный американцами ремдесивир в Китае клинические испытания провалил.