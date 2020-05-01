Клуб Континентальной хоккейной лиги Динамо приняло решение не продлевать контракты с пятью игроками клуба, которые истекают 30 апреля. Об этом клуб объявил на своем официальном сайте.

Клуб Континентальной хоккейной лиги "Динамо" приняло решение не продлевать контракты с пятью игроками клуба, которые истекают 30 апреля. Об этом клуб объявил на своем официальном сайте."Руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение не продлевать соглашения с нападающими Максимом Афиногеновым, Даниилом Апальковым, Миксом Индрашисом, Игорем Полыгаловым и защитником Кириллом Ляминым, — говорится в сообщении "бело-голубых".Таким образом, с первого мая все пять хоккеистов станут неограниченно свободными агентами.Как отмечается в заявлении "динамовцев", с остальными игроками, чьи контракты также заканчиваются в заключительный день апреля, переговоры о продолжении сотрудничества продолжаются.