Столичные власти еще раз призывают к строгому соблюдению самоизоляции и наличию защитных масок. В Подмосковье уже вводится обязательный масочный режим. Как будет вводиться новая мера? Кто будет контролировать ее исполнение? Сколько коек будет развернуто в Подмосковье для пациентов с коронавирусом? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью ответил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Столичные власти еще раз призывают к строгому соблюдению самоизоляции и наличию защитных масок. В Подмосковье уже вводится обязательный масочный режим. Как будет вводиться новая мера? Кто будет контролировать ее исполнение? Сколько коек будет развернуто в Подмосковье для пациентов с коронавирусом? И какие меры поддержки для бизнеса принимают региональные власти? На все эти вопросы в эксклюзивном интервью ответил губернатор Московской области Андрей Воробьев.— Можно ли говорить о том, что введенные раньше ограничения, в том числе и пропускной режим, сохранятся в полном объеме?— Да, пропускной режим будет сохранен в полном объеме. Мы получили предписание санитарного врача. Мы вводим обязательное ношение масок в общественном транспорте, публичных местах. Все это должно стать нормой.— Впереди майские праздники. Будет ли усилен контроль за соблюдением режима самоизоляции?— Конечно, контроль будет: дополнительные бригады, Росгвардия, усиление, громкоговорители — все это естественные мероприятия, которые предусмотрены. Но часто бывает так, что русский человек может обхитрить кого угодно, даже самого себя, поэтому наша задача все-таки сделать так, чтобы в каждой семье это осуждалось, чтобы было дурным тоном на выходные друзьями жарить шашлыки или петь песни, устраивать дискотеки в микрорайонах.— Буквально за три недели было создано несколько тысяч новых больничных мест. Затем эту цифру решено было довести до 12 тысяч коек. Расскажите, как сейчас ведется строительство?— У нас был план — 7700, а мы сделали 8 или 9 тысяч. У нас были сложные дни по части госпитализации, каждый день примерно по плюс 600 человек. Мы форсировано открыли легкие стационары и сейчас строим два больших госпиталя по полторы тысячи, это в "Крокусе" и "Патриоте" для того, чтобы подстраховаться. Я каждый раз, когда приезжал на эти стройки, говорил: "Дай Бог, чтобы эти койки были пустые". Но, к сожалению, все они полные сейчас.— Из-за перепрофилирования стационаров пришлось менять всю систему маршрутизации пациентов. Как она сейчас работает? Как вообще врачи определяют, какого пациента куда везти и что делать людям, которые почувствовали себя плохо?— Если у человека температура, очевидные признаки кашля, то, соответственно, его сразу везут на госпитализацию. Если ситуация больше напоминает признаки ОРВИ, но у 9 из 10 все равно сейчас фобия, они думают, что заболели COVID-19, тогда мы всех стараемся вести через КТ. Если легкие чистые, жизни человека ничего не угрожает. Что касается средств индивидуальной защиты, лекарств, то мы их накупили на все деньги, которые нам дали, которые у нас были. Для чего? Никто не знает, как дальше будет развиваться ситуация.— Вы ежедневно получаете отчет о ситуации с распространением коронавируса, о количестве тяжелых больных. Расскажите, есть ли какие-то обнадеживающие данные?— Можно сказать, что мы вышли на некую планку, где прирост исчисляется не 17-25 процентами, который у нас был неделю или две назад, а сейчас мы балансируем на 5 или 7 процентах (рост числа заболевших). Например, вчера мы 578 госпитализировали, а 530-510, примерно такие цифры, выписаны. Наша задача, чтобы планка была вот здесь, чтобы мы больше выписывали и меньше госпитализировали. Вот тогда пойдет уже разрядка, вот тогда можно запускать заводы, фабрики и все, что очень важно для жизни каждого человека.