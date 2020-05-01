С начала апреля по всей стране специалисты МЧС проводят дезинфекцию общественных территорий. Около пятисот больниц, более 350-ти образовательных учреждений. А также транспортная инфраструктура и объекты социального обслуживания.

С начала апреля по всей стране специалисты МЧС проводят дезинфекцию общественных территорий. Около пятисот больниц, более 350-ти образовательных учреждений. А также транспортная инфраструктура и объекты социального обслуживания.В Чеченской республике, например, обработали столичные вокзалы, а также главную клиническую больницу Грозного, сообщает телеканал "Россия 24". В Крыму продезинфицировали местные автостанции, а в Омской области — остановки общественного транспорта. Такую же обработку провели и в главном корпусе Республиканского онкологического диспансера в Мордовии.