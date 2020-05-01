Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице отмечается снижение преступности. По его словам, это связано с увеличением патрулей полиции и Росгвардии на улицах. Об этом столичный мэр рассказал в ходе интервью телеканалу Россия 24.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в столице отмечается снижение преступности. По его словам, это связано с увеличением патрулей полиции и Росгвардии на улицах. Об этом столичный мэр рассказал в ходе интервью телеканалу "Россия 24".Собянин отметил, что если в обычные дни на улицы выходили около 2,5 тысячи патрульных, то сейчас их количество увеличилось до 9 тысяч. В праздничные дни на улицы Москвы выйдут еще больше патрульных — 13 тысяч.На вопрос о том, правда ли в столице в последнее время увеличилась преступность, мэр ответил, что ее, наоборот, стало меньше. Кроме того, за последние три месяца в Москве снизилось количество преступлений среди мигрантов.Соответствующую информацию ранее подтвердили и в МВД. По сравнению с апрелем 2019-го, в этом году количество грабежей уменьшилось на 64,8 процента, разбойных нападений — на 81,5 процента, краж автомобилей — на 75 процента, а угонов — на 27,3 процента. При этом в правоохранительных органах отметили активизацию кибермошенников.