Учреждение Саратовский аптечный склад, подведомственное Минздраву Саратовской области, отменило закупку десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку.

Учреждение "Саратовский аптечный склад", подведомственное Минздраву Саратовской области, отменило закупку десяти тысяч медицинских масок по 425 рублей за штуку. Кроме того, на фоне скандала уволена министр региона Олеся Горячева — ее муж являлся руководителем аптечного склада.На сайте Генпрокуратуры России отмечается, что учреждением не соблюдена методика формирования цены договора. "Саратовский аптечный склад" пытался закупить у единственного поставщика различные средства защиты на общую сумму 43,36 миллиона рублей. В их числе были защитные костюмы, очки, фильтрующие и одноразовые медицинские маски.Запросы коммерческих предложений были направлены не всем потенциальным поставщикам. Это не позволило сформировать достоверную стоимость закупаемых товаров.На сайте Генпрокуратуры отмечается, что в настоящий момент эта закупка отменена. На момент проведения проверки договор заключен не был, а расходование денежных средств не производилось. Директору "Саратовского аптечного склада" объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.В то же время, как сообщает РИА Новости, руководитель учреждения Сергей Горячев отстранен от работы. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Как сообщают СМИ, руководитель "Саратовского аптечного склада" является мужем теперь уже бывшего министра Саратовской области Олеси Горячевой. На фоне скандала ее уволили по собственному желанию, сообщается на сайте правительства региона.