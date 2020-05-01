Премьер-министр России Михаил Мишустин, который ранее заявил о наличии у него коронавируса, будет находиться в больнице под наблюдением врачей. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.

Премьер-министр России Михаил Мишустин, который ранее заявил о наличии у него коронавируса, будет находиться в больнице под наблюдением врачей. Об этом рассказал пресс-секретарь премьера Борис Беляков.Еще несколько недель назад Михаил Мишустин максимально ограничил очные контакты. Все встречи и совещания проходили в режиме видеоконференции, а также телефонных звонков. Те, с кем Мишустин все же контактировал лично, будут изолированы и сдадут анализы на COVID-19, отметил Беляков.Представитель Мишустина отметил, что кабмин продолжит работу в штатном режиме. Запланированное на 7 мая заседание правительства состоится, сообщает ТАСС.Ранее Михаил Мишустин во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что у него выявлен коронавирус. Премьер подчеркнул, что должен соблюдать самоизоляцию в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, а также чтобы не ставить под угрозу коллег. Глава государства пожелал Мишустину выздоровления и попросил позвонить ему из больницы. Трансляция видеоконференции велась в эфире телеканала "Россия 24".На время болезни Мишустина исполняющим обязанности премьера назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов. Соответствующий указ подписал Владимир Путин.Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал заражение Мишустина коронавирусом. По его словам, от болезни никто не застрахован. Столичный мэр подчеркнул, что премьер-министр регулярно проверялся на COVID-19 и соблюдал меры предосторожности.