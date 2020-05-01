Немного лиричная цитата из отчета полиции: Отзывчивая к чужой беде девушка взяла кредит и помогла другу. В документе - ход дела о мошенничестве. На первый взгляд, случай довольно банальный: знакомство в соцсетях, романтичные отношения с молодым человеком и деньги, которые ему понадобились.

Немного лиричная цитата из отчета омской полиции: "Отзывчивая к чужой беде девушка взяла кредит и помогла другу". В документе подробно описывается ход дела о мошенничестве. На первый взгляд, случай довольно банальный: знакомство в социальных сетях, быстро начавшиеся романтичные отношения с приятным молодым человеком и деньги, которые внезапно ему понадобились.В итоге вместо ЗАГСа жительница Омска пришла в полицейский участок. Пострадавшая заявляет, что у нее обманом выманили несколько дорогих подарков, а также крупные суммы, якобы, на погашение долгов. Но главный ущерб — 180 тысяч рублей, которые молодому человеку понадобились на некую медицинскую процедуру. И вот здесь история приобретает совершенно нетипичный поворот. Оказалось, что та самая операция очень специфическая. В описании от региональной полиции это корректно называют "дорогостоящим лечением" из-за "лишения первичных половых признаков". В общем, причина более чем трагичная, но, как говорится, есть нюанс.Он ворвался в ее жизнь через соцсети. Вскружил голову, предложил встретиться. И на первом же свидании поведал душещипательную историю, о том, как потерял в автокатастрофе свое самое дорогое, и что радостей жизни ему без фаллопластики больше не видать. Сердце новой знакомой дрогнуло, она подарила денег на операцию, случиться которой было не дано. Ведь оказалось, что не было ни аварии, ни даже потерянного органа.В полицию потерпевшая обратилась после того, как узнала, что ее новый знакомый является женщиной. Полицией подозреваемая была установлена, ей оказалась ранее не судимая жительница Омска.К каждой встречей мастерица перевоплощений тщательно готовилась — делала прическу под мальчика, надевала мужские вещи. Ее доверчивая новоявленная подруга подвоха не заметила и принялась радовать своего возлюбленного. Деньгами.180 тысяч — это только за операцию. Пострадавшая также закрывала кредиты нового знакомого, не забывала о подарках — купила телефон за 15 тысяч. Появилась и золотая цепь на парне том. А потом – и заявление в полицию. После разоблачения. На что то ли девушка, то ли мужчина обиделась. "У меня было доверие, человека не обманывала и до сих пор не обманываю. Не было корыстей! Но если так человек поступил, значит, нет смысла общаться с человеком", — решительно порывает со своей знакомой задержанная.Это она про жертву обмана так говорит, которая сама в долги влезла ради помощи своему новому возлюбленному. Вернее, возлюбленной, которая очень быстро поняла, на чем подловить свою новую знакомую.Как говорят полицейские, подозреваемая работала на кассе одного из омских общепитов. Возможно, именно на сменах и подмечала она особенности мужского поведения, к афере этой готовилась. Ведь такое перевоплощение для женщины – задача непростая. Но одно дело играть на сцене, а тут нужно было "ломать комедию" на встречах. Одного гипотетического таланта омской женщине-перевертышу явно для этого не хватило бы.Все полученные деньги задержанная тратила на нужды повседневные, а еще спускала на развлечения. Но она доигралась – возбуждено уголовное дело. Теперь ей грозит колония. Конечно, женская. Для полицейских игра подозреваемой оказалась неубедительной.