В преддверии Дня Победы над Новороссийском пролетели Терминаторы и Аллигатор. В городе-герое состоялась групповая тренировка пролета авиации Южного ВО, передает ГТРК Кубань.

В преддверии Дня Победы над Новороссийском пролетели "Терминаторы" и "Аллигатор". В городе-герое состоялась групповая тренировка пролета авиации Южного ВО, передает ГТРК "Кубань".В небо поднялись шесть вертолётов Ми-8АМТШ "Терминатор", Ми-28, Ка-52 "Аллигатор", два штурмовика Су-25СМ и многофункциональные истребители Су-30СМ. Пилоты провели парные тренировочные полеты, в звеньях и с выходом в районе мемориала "Малая земля". Тренировка проходила на высоте 150 м — у вертолетов, и 250 м — у самолетов.Воздушный парад к 75-летию Великой Победы состоится 9 мая над Севастополем, Новороссийском и Керчью. Представлять морскую авиацию и ПВО Черноморского флота будут 56 вертолетов и самолетов.