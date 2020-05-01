Как сообщила Народная артистка РСФСР, руководитель театра Русская песня Надежда Бабкина в своем Instagram, она выздоровела, выписана из больницы и уже находится дома. Ранее певица была госпитализирована с диагнозом пневмония.

Как сообщила Народная артистка РСФСР, руководитель театра "Русская песня" Надежда Бабкина в своем Instagram, она выздоровела, выписана из больницы и уже находится дома. Ранее певица была госпитализирована с диагнозом "пневмония".В частности, Надежда Бабкина написала: "Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам и, конечно, всему коллективу московского государственного театра "Русская песня" за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день".Посмотреть эту публикацию в InstagramДорогие мои! Благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму наших врачей мне удалось полностью восстановиться после тяжелого заболевания. Также я хочу поблагодарить весь средний и младший медицинский персонал за отзывчивость, внимание и теплоту. Сейчас, находясь уже дома, в родных стенах, а не в больничной палате, я хочу выразить искреннюю благодарность и признательность моей семье, всем друзьям, коллегам-артистам, и, конечно, всему коллективу Московского Государственного театра «Русская песня» за любовь и заботу, которые я чувствовала и чувствую каждый день. Высокий уровень системы здравоохранения в Москве воспринимается нами как данность, и, порой, мы забываем сказать простое человеческое спасибо тем людям, которые эту систему создали и ежедневно совершенствовали на протяжении многих лет. В этой связи отдельные слова благодарности хочется выразить мэру Москвы Сергею Семеновичу Собянину @mossobyanin и Руководителю Московского Департамента здравоохранения – Алексею Ивановичу Хрипуну. Огромное спасибо всем неравнодушным людям, которые за меня переживали и молились! Ваши внимание и доброта, ваша духовная поддержка придавали мне сил и мотивировали на скорейшее выздоровление. Берегите себя и свое здоровье! Народная артистка России Надежда Бабкина.Публикация от Надежда Бабкина (@ngbabkina) 30 Апр 2020 в 1:05 PDTОсобо Надежда Бабкина отметила, что полностью восстановиться после тяжелого заболевания ей удалось лишь благодаря своевременной помощи, грамотному лечению и высокому профессионализму врачей, передает ТАСС. Также она выразила благодарность среднему и младшему медицинскому персоналу, мэру Москвы Сергею Собянину, руководителю московского департамента здравоохранения Алексею Хрипуну и всем переживавшим за нее поклонникам.Как сообщалось, 7 апреля текущего года пресс-секретарь певицы сообщил, что Надежд Бабкина госпитализирована с пневмонией, при этом ее тест на коронавирус дал отрицательный результат. Как рассказал депутат Мосгордумы Евгений Герасимов, исполнительница была введена в медикаментозную кому.