В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года по состоянию на 03:15 по московскому времени выросла на 4,15 процента и составила 27,58 доллара за баррель.

В ходе торгов на бирже ICE в Лондоне стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года по состоянию на 03:15 по московскому времени выросла на 4,15 процента и составила 27,58 доллара за баррель.Спустя шесть минут цена этой марки нефти торговалась уже на уровне 27,26 за баррель, что на 2,61 процента выше уровня закрытия предыдущей сессии, передает ТАСС. Одновременно цена нефти марки WTI выросла на 6,16 процента и составила 20 долларов за баррель.