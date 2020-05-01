Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что США стремятся расширить возможности хранилищ нефти, чтобы добавить в них еще несколько сотен миллионов баррелей. Также он отметил, что федеральное правительство разрабатывает план поддержки местных производителей нефти, испытывающих трудности.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил на брифинге в Белом доме, что США стремятся расширить возможности хранилищ нефти, чтобы добавить в них еще несколько сотен миллионов баррелей. Также он отметил, что федеральное правительство разрабатывает план поддержки местных производителей нефти, испытывающих трудности.Федеральное правительство уже сдало в аренду складские помещения на 23 миллиона баррелей в Стратегическом нефтяном резерве 9 энергетическим компаниям. Нефть уже поступает в SPR. Так, в апреле Стратегический нефтяной резерв был пополнен 1 миллионом баррелей.Стратегический нефтяной резерв может вместить до 714 миллионов баррелей нефти. Сейчас он загружен на 636 миллионов баррелей нефти, отмечает Reuters.Хранилище в Кушинге заполнено на 70%. По словам трейдеров, оно фактически полностью забронировано компаниями, которым нужно пространство для хранения своей нефти. По данным Reuters, максимальная мощность хранилища в Кушинге составляет около 80 миллионов баррелей, но рабочий объем составляет 76 миллионов баррелей. По состоянию на 17 апреля объем хранимой там нефти составлял 53 миллиона баррелей.Кроме того, у берегов Калифорнии простаивают танкеры, загруженные примерно 20 миллионами баррелей нефти."Это невероятно. Настолько низкие цены! В некоторых случаях мы храним нефть и получаем оплату за это, потому что у нас есть огромные возможности для этого. То, что произошло со стратегическими запасами, невероятно", — отмечает Трамп.Трамп также сообщил, что вскоре объявит о плане помощи нефтяной промышленности, подробности которого он пока не сообщает. Согласно сообщениям план будет сводиться к линии поддержки кредитов. Мнучин заявил журналистам: "Речь идет не о бэйлауте".