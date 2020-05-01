После премьеры нового, восьмого поколения Porsche 911 (серия 992) в ноябре 2018 года в США, фанаты модели просили компанию вернуть ей фирменную 7-ступенчатую МКПП. Фанатов услышали: с осени 2019 года трехпедальный 911-й начала продавать в США, и вот теперь эта версия добралась и до Европы. Впрочем, МКПП по прежнему ставится только на две версии.

После премьеры нового, восьмого поколения Porsche 911 (серия 992) в ноябре 2018 года в США, фанаты модели просили компанию вернуть ей фирменную 7-ступенчатую МКПП. Фанатов услышали: с осени 2019 года "трехпедальный" 911-й начала продавать в США, и вот теперь эта версия добралась и до Европы. Впрочем, МКПП по прежнему ставится только на две версии.Семиступенчатая механическая КПП доступна лишь для моделей 911 Carrera S (задний привод) и 4S (полный привод) в качестве бесплатной альтернативы 8-ступенчатому "роботу" PDK. Мотор - безальтернативная 3-литровая "шестерка" с двумя турбокомпрессорами, развивающая 450 л.с. и 530 Нм. А вот каждую модель можно выбрать в кузове купе или кабриолет.К версиям с "механикой" автоматически прилагается пакет Sport Chrono. В него входят активные опоры мотора, функция автоматической перегазовки при переключениях "вниз", а также задний механический "самоблок" вместо электронно-управляемого механизма на версиях с "роботом". Также предлагается система векторизации тяги Porsche Torque Vectoring (PTV) за притормаживания задних колес. В пакет Sport Chrono также включены режим PSM Sport, переключатель режимов движения на руле (предустановки Normal, Sport, Sport Plus, Wet и Individual), а для заездов по треку есть секундомер и приложение Porsche Track Precision.Также "трехпедальным" машинам выделили новый индикатор температуры шин, который впервые появился на 911 Turbo S в виде дополнительной функции пакета Sport Chrono. Индикатор температуры шин работает в паре с индикатором давления в шинах. При низкой температуре синий цвет полос предупреждает о сниженном уровне сцепления шин с дорогой. С ростом температуры индикация меняется на сине-белую, а после полного прогрева шин цвет полос становится полностью белым. Это значит, что шины имеют максимально возможное сцепление с дорогой. С зимними шинами система не активна, а полосы не проявляются.911 Carrera S с МКПП разгоняется до 100 км/ч за 4,2 секунды и развивает максимальную скорость 308 км/ч. Собственная масса по DIN у 911 Carrera S Coupe с МКПП составляет 1480 кг, что на 35 кг меньше, чем у версии с PDK. Вот только Carrera S с "роботом" на разгоне все равно быстрее: без пакета Sport Chrono она набирает 100 км/час за 3,6 сек, а с ним - и вовсе за 3,4 секунды. Вот только российским клиентам от этого ни горячо, ни холодно: в нашу страну "Карреры" с МКПП поставлять не будут.Вместе со сменой модельного года 911 Carrera также получила ряд новых опций, ранее ей не предлагавшихся. Это, например, известная по Panamera и Cayenne система Porsche InnoDrive. Она "завязана" на навигацию и адаптивный круиз контроль, и может заранее регулировать скорость на предстоящих трех километрах пути. Попутно учитываются повороты, уклоны и, если нужно, разрешенную на данном участке дороги скорость. При этом автоматика также может распознавать участки с круговым движением.Новая опция Smartlift для всех вариантов 911 - это электрогидравлический механизм на передней оси, который позволяет увеличить клиренс на 40 мм - пригодится на "лежачих полицейских", например. И после нажатия кнопки система запоминает GPS-координаты этого места. И если водитель снова подъедет к этому месту с того же самого направления, то автомобиль автоматически приподнимет переднюю часть.