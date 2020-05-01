Особый противопожарный режим объявлен в Костроме и области. Распоряжение о его введении подписано губернатором Сергей Ситников. Как передает ГТРК Кострома, действие режима продлится с 1 по 11 мая. Погоднве условия будут благоприятными для возникновения пожаров.

Особый противопожарный режим объявлен в Костроме и области. Распоряжение о его введении подписано губернатором Сергей Ситников. Как передает ГТРК "Кострома", действие режима продлится с 1 по 11 мая.По прогнозам синоптиков, существенное потепление ожидается уже в эти выходные. Температура в области поднимется до +22. При этом серьезных осадков не ожидается, а вот ветер усилится. Все это создаст благоприятные для возникновения пожаров условия, отмечают в МЧС.На время особого режима запрещается посещать леса, разводить костры, сжигать мусор. Также нельзя пользоваться мангалами и иными приспособлениями с открытым огнем. Все пожарные части лесохраны переведены в режим повышенной готовности. Ежедневно специалисты МЧС будут проводить мониторинг пожароопасной ситуации в регионе, выходить на профилактические рейды для общения с гражданами. Причем посещать будут и дачные товарищества, и лесные участки. Нарушителям грозит серьезный штраф.