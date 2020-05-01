В самом Китае обещают, что опытный образец вакцины от COVID-19 будет готов уже в сентябре. В Пекине сегодня, 30 апреля, понизили уровень угрозы эпидемии и одновременно ответили на обвинения из Вашингтона.

В самом Китае обещают, что опытный образец вакцины от COVID-19 будет готов уже в сентябре. В Пекине сегодня, 30 апреля, понизили уровень угрозы эпидемии и одновременно ответили на обвинения из Вашингтона.Понижение уровня угрозы эпидемии с наивысшего первого до второго в Пекине отметили массовыми танцами. Без них представить вечерние улицы и парки раньше было ну просто невозможно. И вот теперь они снова вернулись. Люди старательно держат дистанцию и по-прежнему не снимают маски — объявленные послабления ведь не означают полной отмены ограничений, но они-то и позволили Пекину не стать еще одним Уханем.Встречаться компаниями теперь можно не только на улице. Спустя три с лишним месяца в Пекине разрешили ходить и в гости, предварительно зарегистрировавшись и измерив температуру. Выезжать из столицы теперь тоже можно, не боясь по возвращении оказаться в двухнедельном карантине. Правило, впрочем, пока не касается тех, кто приедет сюда из Уханя и из-за рубежа. Для всех остальных уже завтра откроют и парки, и даже главную достопримечательность — Запретный город. Готовится к приему туристов и символ Уханя — Башня желтого журавля.Все силы медиков сейчас брошены на поиски вакцины против COVID-19. Появились даже первые снимки уже четвертого образца, который Китай отправляет на клинические испытания. Это так называемая инактивированная вакцина, где для создания иммунного ответа используются патогенные микроорганизмы.Предыдущий вариант этого же фармакологического гиганта уже вышел на вторую стадию клинических испытаний. Их уже проходит и вакцина, созданная в Военно-медицинской академии. Среди 500 добровольцев, участвующих в эксперименте, есть и 84-летний житель Уханя Сюн Чжэн-син и молодой марафонец Жэнь Чао, который рассказывает, что чувствует себя отлично и продолжает тренировки.В массовое производство, считают в лабораториях, одна из вакцин поступит в начале следующего года, но уже в сентябре опытный образец можно будет применять в экстренных случаях. Причем работают над противоядием китайские ученые вместе и с американскими коллегами. Вот доктор Ян Липкин из центра по инфекциям и иммунитету при Колумбийском университете в одном из китайских аэропортов, а вот уже вместе с экспертами из Уханя.В США с маниакальным упорством обвиняют Китай в сокрытии данных по коронавирусу, отчего в китайском МИДе в очередной раз посоветовали американским властям не ставить диагноз другим и лучше заняться своей историей болезни, а заодно и лабораториями."Мы обратили внимание на заявление официального представителя МИД России. США создали множество биологических лабораторий на территории бывшего Советского Союза, что вызывает серьезную обеспокоенность у населения соответствующих государств и соседних стран. Местная общественность настойчиво требует закрыть эти объекты. Надеемся, что американская сторона займет ответственную позицию, примет во внимание официальную обеспокоенность мирового сообщества и предпримет реальные шаги, устранив такие опасения", — отметил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.В борьбе с эпидемией позиция Пекина неизменна: вирус — враг общий. Китай пострадал от него первым, первым и его побеждает. Без жесткости и дисциплины это было бы невозможно.