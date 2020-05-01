На территории Москвы и области в дни майских праздников вводится усиленное патрулирование. Под контроль сотрудников полиции и Росгвардии в первую очередь попадут лесопарковые зоны, куда отдыхающие обычно отправляются на шашлыки.

На территории Москвы и области в дни майских праздников вводится усиленное патрулирование. Под контроль сотрудников полиции и Росгвардии в первую очередь попадут лесопарковые зоны, куда отдыхающие обычно отправляются на шашлыки.Лесные инспекторы обходят популярные места отдыха. Нарушителей ищут с земли и воздуха — люди и дроны.За пикник на природе в эти майские праздники придется дорого заплатить. Штрафов выпишут сразу два. Первый за нарушение режима самоизоляции, второй за разведение огня в неположенном месте. На общую сумму в 9 тысяч рублей.Некоторые считают, что на природе в компании лесу заразиться невозможно.Патрули усилили и по другой причине. В Подмосковье 100 пожаров за месяц."С одной стороны майские праздники у нас -традиционно очень сложный лесо-пожарный сезон. С другой, наложилась эта эпидемия коронавируса", — констатирует Иван Советников, председательТак режим самоизоляции соблюдают в одном из крупных гипермаркетов. Очередь в 20 метров. Людей запускают группами.Спрос на мясо и наборы для шашлыков вырос в шесть раз.К тем, кто решил отдохнуть на своем участке — вопросов нет. Но к чему приводят массовые гулянья в лесах и парках, врачи объяснять устали."За мной реанимационное отделение. Там лечатся самые тяжелые пациенты, которые находятся в ковид-центре 67-й больницы. Многие из них поступили после теплых апрельских дней", — говорит Андрей Шкода, главный врач городской клинической больницы № 67 имени Л. А. Ворохобова."Увеличение больных реанимации, увеличение пациентов на ИВЛ, увеличение пациентов в госпитальных отделениях", — проинформировал общественность Денис Проценко, главный врач городской клинической больницы № 40.Только за последние сутки в Москве с диагнозом "коронавирус" скончались 65 человек."Мы понимаем, что до пика не дошли. Мы ждём, что ситуация выровняется, мы очень ждём плато, которое позволит нам потом спокойно переходить из одного состояния изоляции в другое", — говорит Елена Андреева, руководитель управления Роспотребнадзора по Москве, главный государственный санитарный врач столицы.Ежедневно в столице делают 50 тысяч тестов на COVID-19. Прирост по 2,5 — 3 тысячи заболевших в сутки."Если жители Москвы и области во время майских праздников будут себя вести недисциплинированно и пойдут гулять, то ситуация может еще больше ухудшиться и увеличится количеств летальных случаев", — сообщил Евгений Данчиков, министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления столицы.Чтобы соблазна было меньше, парки и скверы будут патрулировать круглосуточно."Призываем вас без крайней необходимости не покидать жилище, пожалуйста, оставайтесь дома", — обратился к москвичам Владимир Васенин, начальник управления информации и общественных связей главного управления МВД РФ по Москве.Майские праздники — испытание для всех. Но от того, как мы их проведем зависит, то как быстро удастся справится с вирусом. Поэтому соблюдать самоизоляцию сейчас — единственно верное решение.