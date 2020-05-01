В среду цены на нефть взлетели на фоне новостей о том, что запасы нефти выросли на 10,6 миллиона баррелей вместо ожидаемых более 13 миллионов баррелей. Возможно, это признак того, что перенасыщение не такое экстремальное, как ожидалось.

В среду цены на нефть взлетели на фоне новостей о том, что запасы нефти выросли на 10,6 миллиона баррелей вместо ожидаемых более 13 миллионов баррелей. Возможно, это признак того, что перенасыщение не такое экстремальное, как ожидалось.Что еще более важно, есть обнадеживающий прогресс на фронте пандемии. В среду компания Gilead Sciences заявила, что предварительные испытания антивирусного препарата ремдесивир показали, что это довольно эффективное средство для излечения пациентов с COVID-19. Pfizer отмечает, что осенью сможет получить вакцину. За два дня до этого исследователи из Оксфордского университета также заявили, что могут разработать вакцину до конца года.Эксперты неоднократно заявляли, что разработка вакцины может занять от 12 до 18 месяцев. Возможно, дольше. Поэтому претензии на более быстрые сроки разработки вакцины обнадеживают.Акции финансовых компаний и цены на нефть выросли на фоне этих новостей. Так, WTI в среду утром повысилась на 25%.Тем временем ряд стран и некоторые регионы США уже начинают снимать ограничения на поездки. Отмена ограничений иногда противоречила советам врачей, но, несмотря на это, спрос на нефть немного вырос после принятия этих решений."Такое развитие событий может возродить спрос на нефть, хотя ограничения на поездки сохраняются, — заявил Бьорнар Тонхауген из Rystad Energy. — Опять же, планировать не значит действовать. Тем не менее этого уже достаточно, чтобы начать торговлю, поскольку участники рынка не хотят упускать позитивные настроения в случае осуществления надежд".После нескольких недель мрачных новостей нефтяные рынки ожидают более позитивное будущее, чем предполагалось. Но впереди еще долгий путь. Слишком раннее открытие экономики может привести к всплеску новых случаев коронавируса — и очередному карантину.Вторая волна коронавируса в конце этого года "неизбежна", заявил в среду доктор Энтони Фаучи. Насколько США справятся с этим, зависит от того, насколько они будут подготовлены. "Если к тому времени мы внедрим все необходимые контрмеры для решения этой проблемы, тогда нам удастся справиться. В противном случае нас ждет тяжелая осень и тяжелая зима", — отмечает Фаучи. Это относится и к распространению вируса, и к возрождению экономики, поскольку эти два понятия неразрывно связаны.Ущерб, нанесенный спросу на нефть, быстро не восстановится. "Согласно прогнозам EIA и IEA спрос в IV квартале 2020 года будет на уровне 2%, ниже уровня 2019 года. Звучит слишком оптимистично", — отмечает Бьярн Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам SEB.В краткосрочной перспективе нефтедобывающая отрасль должна ориентироваться на ситуацию ближайших нескольких недель, когда вполне вероятны экстремальные остановки поставок. В апреле спрос на нефть снизился примерно на 30%, а в мае, возможно, чуть меньше, поэтому хранилища будут перегружены. Предложение должно соответствовать спросу. Этот процесс будет хаотичным. Goldman Sachs отмечает, что к середине мая хранилища могут быть закрыты, что потребует остановки поставок 18 миллионов баррелей в день, 20% мирового объема.В США сланцевая нефтедобыча будет стремительно снижаться. Количество буровых уже сократилось почти на 50% в течение нескольких недель. "На Пермском месторождении сейчас добывается меньше половины объема, необходимого для компенсации спада. По нашим оценкам, объем добычи нефти в Пермского месторождении к концу года снизится на 1,08 миллиона баррелей в сутки, 23%, при текущих уровнях активности", — пишет Standard Chartered.