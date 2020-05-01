В разных регионах страны в рамках подготовки к юбилею Победы военные летчики провели тренировку воздушных парадов.

В разных регионах страны в рамках подготовки к юбилею Победы военные летчики провели тренировку воздушных парадов.Так, на Камчатке в небо поднялись сверхзвуковые истребители-перехватчики МиГ-31 и противолодочные самолеты Ил-38Н. Ожидается, что 9 мая самолеты пройдут парадным строем на высоте около 300 метров над центральной площадью столицы края, после чего одно из звеньев пролетит над Магаданом.На Урале военные самолеты и вертолеты для участия в тренировках взлетели сразу с пяти аэродромов, расположенных в Свердловской и Челябинской областях и в Пермском крае. В Екатеринбурге уральцам покажут 22 летательных аппарата оперативно-тактической, армейской и транспортной авиации.Жителям Новосибирска, где также прошли тренировочные полеты, в День Победы планируют продемонстрировать 10 единиц авиа-техники. Сейчас пилоты отрабатывают совместные действия — в парадном строю важно четко соблюдать заданную высоту, скорость и дистанцию полета. Генеральную репетицию в этом регионе проведёт 7 мая.В Ростове-на-Дону воздушный парад откроют военные вертолеты. Кроме того, в нем примут участие самолеты транспортной и оперативно-тактической авиации, а также штурмовики Су-25СМ3. Всего в День Победы зритель увидит почти 50 современных самолетов и вертолетов, которые пролетят на макимально низкой высоте со скоростью около 600 километров в час.Еще одна авиатренировка прошла в Санкт-Петербурге. Там в воздушном параде участвуют 30 воздушных судов. Экипажи армейской авиации поднимались с аэродрома в Ленинградской области, оперативно-тактической — с аэродромов в Карелии и Тверской области.