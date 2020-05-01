В период с 1 по 5 мая 2020 года на территории Владимирской области установлен особый противопожарный режим.

Постановлением Администрации Владимирской области от 28 апреля 2020 г. № 260 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Владимирской области» в период с 1 по 5 мая 2020 года на территории Владимирской области установлен особый противопожарный режим.Указанным постановлением в обозначенный период времени на территории Владимирской области вводится запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ на территории муниципальных образований области, в том числе садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ.Кроме того, органам местного самоуправления муниципальных организаций области на период действия особого противопожарного режима рекомендовано принять ряд ограничений, в том числе исключающих посещение гражданами лесов.Согласно ч. 3 ст. 8.32 КоАП РФ за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность, влекущая наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.За нарушение иных требований пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима предусмотрена административная ответственность по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ, санкции которой предусматривают наложение административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.Отнеситесь с пониманием к принимаемым мерам, их неукоснительное соблюдение поможет избежать последствий стихии, обезопасить жизнь и здоровье граждан, сохранить природу.Обо всех фактах разведения огня в лесах, городских парках, садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ необходимо незамедлительно сообщать по единому номеру 112.