Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение относительно возможного увеличения потолка зарплат хоккеистов до 1,3 миллиарда рублей с сезона 2020/21.

Совет директоров Континентальной хоккейной лиги принял решение относительно возможного увеличения потолка зарплат хоккеистов до 1,3 миллиарда рублей с сезона 2020/21.В лиге решили оставить потолок прежним — 900 миллионов рублей, сообщает официальный сайт КХЛ. Решение было принято единогласно в ходе заочного голосования членов совета директоров.Напомним, что уже имеющийся потолок заработных плат игроков клубов КХЛ был принят в марте 2020 года. Тогда также сообщалось, что пол зарплат будет зафиксирован на отметке в 270 миллионов рублей.Текущий сезон лиги завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.