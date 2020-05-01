В Праге хотят поставить монумент пособникам фашистов – власовцам, хотя против этого выступили многие жители чешской столицы и даже президент страны. При этом памятник советскому маршалу Коневу, который освободил город от нацистов, чехи уже снесли.

В Праге хотят поставить монумент пособникам фашистов – власовцам, хотя против этого выступили многие жители чешской столицы и даже президент страны. При этом памятник советскому маршалу Коневу, который освободил город от нацистов, чехи уже снесли.Увековечить в Чехии хотят армию генерала Андрея Власова, которую гитлеровцы набрали из предателей. В Брюсселе на это никак не реагируют. В российском МИД неоднократно подчеркивали, что преступления бойцов Власова Международный трибунал в Нюрнберге признал не имеющими срока давности, напоминает телеканал "Россия 24"."В канун 75-й годовщины Победы расцениваем это как глумление над памятью тех десятков тысяч красноармейцев, которые отдали свои жизни во имя мира на чешской земле. Инициаторам хорошо известно, что Русская освободительная армия являлась коллаборационистским вооруженным формированием, созданным нацистским руководством Третьего рейха. В соответствии с уставом Международного военного трибунала в Нюрнберге злодеяния Власова и его приспешников квалифицируются как участие в не имеющих срока давности совершенных нацистами военных преступлениях и преступлениях против человечности", — заявил МИД России.