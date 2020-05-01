Футбольный клуб Пари Сен-Жермен, который был признан чемпионом Франции в сезоне 2019/20, посвятил свою победу врачам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.

Футбольный клуб "Пари Сен-Жермен", который был признан чемпионом Франции в сезоне 2019/20, посвятил свою победу врачам, которые ведут борьбу с пандемией коронавируса.Об этом заявил президент клуба Нассер Аль-Хелаифи: "Мы хотели бы посвятить нашу победу в Лиге 1 медицинским работникам и всем тем героям повседневной жизни, находящимся сейчас на передовой, — приводит слова главы "ПСЖ" официальный сайт парижан. — Их самоотверженность на протяжении стольких недель вызывает наше восхищение".Напомним, что накануне Федерация футбола Франции приняла решение о досрочном завершении сезона в стране из-за эпидемиологической обстановки. В результате этого титул чемпиона решили отдать команде, лидировавшей в таблице на момент паузы. Им и был "ПСЖ".