Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Такое решение принято в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом.

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-премьера Андрея Белоусова исполняющим обязанности главы правительства. Такое решение принято в связи с заболеванием Михаила Мишустина коронавирусом.Указ о назначении опубликован на сайте Кремля. Он вступает в силу со дня его подписания.Михаил Мишустин сообщил о своем заболевании в ходе видеоконференции с Владимиром Путиным. Он рассказал, что тест на COVID-19 показал положительный результат. В связи с этим Мишустин отметил, что должен соблюдать самоизоляцию и выполнять предписания врачей, чтобы обезопасить своих коллег.Правительство продолжит работу в штатном режиме. Мишустин отметил, что будет с коллегами в активном контакте по телефону и видеосвязи по всем основным вопросам, сообщает телеканал "Россия 24". В качестве временно исполняющего обязанности премьера была предложена кандидатура Андрея Белоусова, которую одобрил Путин.